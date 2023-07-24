日本政府料明年通脹率跌至1.5% 呼籲央行努力實現2%目標

日本政府發言人磯崎仁彥周一(24日)表示，如果剔除一次性因素的影響，日本明年的通脹率將可能放緩至1.5%左右，並呼籲日本央行努力實現2%的通脹目標。

此番講話正值市場猜測日本央行將在本周五（28日）結束的為期兩天的利率審議會議上調整其收益率控制政策之際。

磯崎仁彥在新聞發布會上說：「具體的貨幣政策手段屬於日本央行的管轄範圍。但我們希望日本央行根據我們在聯合聲明中達成的共識，與政府密切協調，採取適當、必要的措施，」

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根據 2013 年與政府簽署並經現任政府再次確認的聯合協議，日本央行承諾盡早實現 2% 的通脹率。政府在上週對其預測進行的年中審查中表示，預計今年 4 月開始的財政年度整體消費通脹率將達到 2.6%，2024 年將達到 1.9%。

預測考慮了政府公用事業補貼的基數效應，磯崎表示：「如果不考慮這一影響，我們預計2024財年的通脹率將在1.5%左右波動，這表明明年的趨勢通脹率將低於日本央行的目標。」

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日本政府希望繼續盡最大努力實現工資與通脹、增長與分配的良性循環，並著眼於結束通貨緊縮。

磯崎的回答與最高貨幣外交官神田真人周一早些時候發表的言論基調不同，神田正人稱近期的通脹和工資上漲超出了預期。

神田對記者說：「國內外的共同看法是，日本企業的價格和工資制定行為出現了變化，預計日本央行本周將上調通脹預期。」

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記者：張瑋婷