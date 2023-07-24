【虛銀定存】livi bank最新人民幣及美元定存優惠　美元定存3個月年利率達4.5%

虛擬銀行livi bank公布推出人民幣及美元定期存款服務，美元定期存款3個月年利率達4.5%，半年存期也有4.3%。

由即日起，個人客戶可於livi手機應用程式敍造人民幣及美元定期存款。定存存款金額分別最低為500元人民幣及100美元，每筆定存金額不設上限，惟每位客戶的人民幣及美元最高總定期存款金額分別為1000萬元人民幣及100萬美元。

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美元定存：

存款期 年利率 1個月 1.50% 3個月 4.50% 6個月 4.30% 12個月 4.10%

人民幣定存：

存款期 年利率 1個月 1.00% 3個月 1.60% 6個月 1.70% 12個月 1.80%

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