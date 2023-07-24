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【虛銀定存】livi bank最新人民幣及美元定存優惠　美元定存3個月年利率達4.5%

理財智慧 15:25 2023/07/24

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虛擬銀行livi bank公布推出人民幣及美元定期存款服務，美元定期存款3個月年利率達4.5%，半年存期也有4.3%。

由即日起，個人客戶可於livi手機應用程式敍造人民幣及美元定期存款。定存存款金額分別最低為500元人民幣及100美元，每筆定存金額不設上限，惟每位客戶的人民幣及美元最高總定期存款金額分別為1000萬元人民幣及100萬美元。

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存款期年利率
1個月1.50%
3個月4.50%
6個月4.30%
12個月4.10%

人民幣定存：

存款期年利率
1個月1.00%
3個月1.60%
6個月1.70%
12個月1.80%

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撰文 : 陳楚琨

手機Apps 虛擬銀行 美元 人民幣 銀行 定期存款 儲蓄 金融 經濟 香港

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