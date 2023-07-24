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【大行報告】高盛：料2023財年末季銷售額超預期 名創優品列入「確信買入」名單

股樓投資 17:58 2023/07/24

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高盛表示，名創優品（09896）將公佈2023財年第四季業績，預期在單店銷售表現提升及具韌性的利潤率推動下，銷售額將同比增長35%至31億元人民幣，其中中國地區料增長39%，而海外市場將增長36%，均高於此前預期。該行予其「買入」評級同時，亦列其入「確信買入」名單，目標價升至47元。

 

 

【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

 

 

據該行的行業調研數據顯示，名創優品7月份開店步伐及店鋪銷售均表現強勁，預計在產品組合調整、自營銷售貢獻佔比提升及經營槓桿下，利潤率將保持彈性，相應將2023至25財年淨利潤預測上調6%至7%。

 

 

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

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記者：鄭昊彤

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名創優品（09896） 產品 買入 中國 大行報告 疫情 港股 目標價 股票

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