【大行報告】高盛：料2023財年末季銷售額超預期 名創優品列入「確信買入」名單

高盛表示，名創優品（09896）將公佈2023財年第四季業績，預期在單店銷售表現提升及具韌性的利潤率推動下，銷售額將同比增長35%至31億元人民幣，其中中國地區料增長39%，而海外市場將增長36%，均高於此前預期。該行予其「買入」評級同時，亦列其入「確信買入」名單，目標價升至47元。

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據該行的行業調研數據顯示，名創優品7月份開店步伐及店鋪銷售均表現強勁，預計在產品組合調整、自營銷售貢獻佔比提升及經營槓桿下，利潤率將保持彈性，相應將2023至25財年淨利潤預測上調6%至7%。

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記者：鄭昊彤