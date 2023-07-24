【券商點睇】料上半年純利按年增逾八成 上調東亞銀行評級至「跑贏大市」

海通國際表示，預計東亞銀行（00023）上半年營收按年增長26.7%，純利按年增80.9%；2023至2025年純利同比增長37.46%、跌0.25%及升5.71%。該行上調其評級至「優於大市」，目標價由10.77元上調至14.42元。

【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

該行預計，東亞銀行今年上半年的信貸成本為85點子，2023至2025年信貸成本在0.73%至0.6%之間逐步下降，不良生成率也呈現下降趨勢，不良率整體保持穩定或有小幅反覆。另估計東亞今年淨息差仍然繼續擴大，淨利息收入同比增長26.7%。模型中反映上半年淨息差為2%，比去年全年的1.65%擴大35點子。

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

考慮到東亞已審慎對其各個區域地產相關業務進行梳理，並進行相應的計提，同時內房相關的敞口自2015至今從15%以上一路下降到10%以內。此外，該行認為未來其資產質量有望築底，同時公司亦有不斷的回購以支持股東回報。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤