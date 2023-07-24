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【大行報告】具潛力提高派息以增加股東回報 滙豐研究恢復蒙牛乳業「買入」評級

股樓投資 16:27 2023/07/24

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滙豐研究表示，內地液體奶行業今年需求比預期弱，加上缺乏農曆新年的銷售貢獻，行業雖然仍可以透過提升滲透率和高端化實現韌性增長，但全年表現將較為疲弱。不過該行認為蒙牛乳業（02319）仍有望實現利潤率擴張目標，又認為其有潛力提高派息以提升股東回報，恢復其「買入」評級，予目標價34元。

 

 

【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

 

該行預計今年撇除併購影響，內生收入將會錄得中單位數增長，是集團增長目標的下限，又料增長將在明年變得正常化至7%。

 


 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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該行表示，蒙牛的目標是在核心營運利潤上達到每年30至50個基點的利潤率擴張。該行相信，雖然原奶價格下跌，令增長面臨阻力，但集團今年仍然有望實現這個目標，又預計毛利率將按年增長100個基點至36.3%，預期集團的自由現金流複合年增長率將會是22%。

 

 

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記者：鄭昊彤

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