【輕鬆旅行】機管局推出「上門行李託運」服務　抵目的地後取行李　首件運費$370

機管局上月推出「上門行李托運服務」，旅客在網上完成登機手續後，可與順豐預約收件時間，該公司會運送行李直達航班，旅客抵達機場後可直接上機，到埗目的地後提取行李。首階段服務只適用於國泰航空的旅客，未來會涵蓋其他航空公司。

順豐行李服務專員會在預約行李託運時間，到指定地點確認乘客身份及進行行李封存，期間會進行登機手續、檢查行李重量和口頭確認行李內無違禁品等。專員取走行李後，由裝有閉路電視監控的貨車送到機場，確保行李不會被擅自放入違禁品。

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首件行李收費370元，第二件起每件180元。

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旅客最早可以在航班起飛前14日，或最遲於航班起飛前12小時到「機場行李託運及送遞服務」網頁預約服務，最遲可供選擇的收取行李時間為航班起飛前5小時；在「機場行李託運及送遞服務」網頁輸入航班的起飛日期及時間，系統將會自動提供可選擇的收取行李時間。每日收取行李時間為早上8時至晚上9時。而目前服務不包括大嶼山（東涌除外）、馬灣、愉景灣、離島及禁區範圍的乘客。

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