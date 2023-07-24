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【瑞聲盈警】 瑞聲科技料中期盈利下滑最多65% 股價一度跌逾5%

股樓投資 15:00 2023/07/24

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瑞聲科技（02018）發盈警，預告今年上半年股東應佔綜合淨利將下跌至1.22億元至1.57億元人民幣，較去年同期減少約55%至65%；收入則預料錄得輕微下降。股價今日（24日）低開3.1%後，一度跌逾5%，低見16.62元，最新報16.94元，仍跌3.2%。

【騰訊 700】 Prosus計劃續減持騰訊 預期年底持股降至24至25%【見下頁

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瑞聲解釋，淨利下降的主要原因包括：由於集團架構重組所帶來的預期效益提升的成效滯後；中國內地經濟復甦緩慢、全球宏觀經濟不穩定，導致全球智能手機市場需求不振，以及行業競爭加劇。此外，公司改進並擴大多樣化產品組合所帶來的初始不利短期盈利影響也是一個因素。

儘管面臨挑戰，瑞聲表示，將在下半年繼續採取措施提高營運效率，並執行積極的經營成本和費用控制措施。瑞聲又指，考慮到集團的努力，以及其持續向其他垂直領域的擴張計劃，對旗下所有業務分部的增長保持正面，對中長期前景持謹慎樂觀態度。

瑞聲預計於8月底前公布業績。

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記者：郭秀慧

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港股 盈警 智能手機 瑞聲科技（02018）

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