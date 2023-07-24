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【Vision Pro】售價＋App開發成本高　Vision Pro普及度存變數

科技 15:00 2023/07/24

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蘋果自推出首款混合實境裝置Apple Vision Pro，便積極打造一個強大的Apple Vision Pro開發者社群，如推出visionOS 軟件開發工具（SDK）及設立多個開發者實驗室。惟Vision Pro能否普及，仍存有變數。有外媒揭露，Vision Pro專用應用程式（App）開發成本高，減低開發者推出專用App的意慾，同時或將推過專用App的價格。

【Apple AI】蘋果擬開發聊天機械人　抗衡ChatGPT熱潮

據外媒《彭博社》報道，蘋果將支緩3種不同形式的應用程式於VisionOS中運行，包括：

  • 未經更改的iPad 和 iPhone Apps，即無需開發人員執行任何額外工作；
  • 經更新且適用於visionOS的iPad Apps，即要求開發人員更新及優化App的使用者界面，以實現混合現實體驗；
  • 開發全新且專用於visionOS的Apps，即開發人員需從頭開始構建新App。

開發專用apps　只為綽頭？

然而報道又指，由於Vision Pro 3,499美元（約2.7萬港元）起的定價，或影響使用者的規模及visionOS Apps的使用量。加上開發Vision Pro專用App的成本，較iPhone及iPad高，使不少虛擬現實領域的開發人員對開發專App持謹慎態度。更有開發人員直言：「如果你正在為Vision Pro做一些東西，要麼是蘋果付錢給你開發它，要麼就是只想透過構建應用程序引起一些轟動。 」

開發成本高，不但影響開發人員的開發意慾，更會影響各類visionOS Apps日後的售格。據悉，Vision Pro的付費Apps最低價格恐會高達20美元（約156港元）起。當中遊戲Apps或叫價40至60美元（約312至469港元），與PS5、Switch等遊戲售價相近；與圖像設計、生產力相關的Apps則高至50至250美元（約390至1,954港元）。

【iOS 17】新Emoji預覽　iPhone可設立「個人聯絡海報」　加入三款Memoji貼紙

【蘋果產品】Apple Watch Ultra 2　料採用3D列印

責任編輯：殷凱怡

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