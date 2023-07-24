【家電熱銷】日本白色家電出貨連續兩月增長　但整體銷情依然低迷

據日本電氣工業協會（JEMA）最新數據，日本6月份白色家電的國內出貨額為2,778億日圓（約153.3億港元），同比增長3.1%，已連續兩個月同比增長。但出貨量的增長僅限於部分產品，整體銷售其實依然低迷。

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數據顯示，白色家電的國內出貨額為2,778億日圓，其中洗衣機為385.36億日圓，與去年同期相比大幅增長了42.4%，而6月份更是洗衣機自1986年有統計以來的最高紀錄，出貨量增長26.3%至39萬台。尤其是單價較高的滾筒洗衣機和烘乾機，帶動了整體銷量的增長。

事實上若排除洗衣機的話，日本白色家電整體出貨量呈下降趨勢。日本電氣製造商協會表示，強勁的出貨量僅限於洗衣機和烘乾機，許多白色家電產品依然低迷，原因是高通脹、居家需求的反彈，還有家庭的消費預算流向旅行和外出就餐等休閒消費。

雖然日本正經歷創新高的暑熱，但冷氣機並不如預期般好賣。由於電費不斷上升，加上更換需求不高，一般在6月達到出貨量高峰的家居冷氣機，6月份的銷量不只沒有上升，反而下降了1.4%，雪櫃銷量也下降3.6%，連續八個月同比下降。

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責任編輯：李智賢

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