按揭放寬　刺激二手換樓鏈　灝景灣海景三房1470萬售

利嘉閣地產梁均耀表示，青衣灝景灣7座低層H室，實用面積約867方呎，採三房加儲物房間隔，外望海景，議價後火速以1,470萬成交，折合實用面積呎價約16,955元。自最高按揭成數有所調整，樓價1,500萬元以下可做七成按揭，令不少買家信心增強，刺激二手市場換樓鏈，業主經真盤源放盤一星期，即成功沽出單位。

據悉，原業主於2007年以505萬元購入單位，持貨約16年，轉手帳面獲利約965萬元，期內物業升值約1.9倍。

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