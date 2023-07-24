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【互聯網數據】中國手遊上半年海外吸金75億美元　策略及RPG類最多人課金

股市 14:21 2023/07/24

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【互聯網數據】中國手遊上半年海外吸金75億美元　策略及RPG類最多人課金

海外手遊市場收入重回上升通道，市場研究機構Sensor Tower發表報告指，2023年海外市場手遊收入達到309億美元，預計全年收入可高於疫情前近30%，2023年上半年中國手遊海外吸金超過75億美元，佔海外市場手遊總收入的24%。

中國遊戲出海方面，報告指出，2023年上半年，以莉莉絲遊戲開發的《萬國覺醒》為代表策略手遊海外收入超28億美元，佔中國手遊出海總收入的38%。緊隨其後的是RPG手遊，貢獻了27%的出海手遊總收入。

此外，上半年美國和日本市場手遊內購收入達110億和70億美元，中國手遊產品在這兩個市場的收入分別超過20億、16億美元，佔中國手遊出海總收入的50%。

在美國市場，動視暴雪發行、騰訊 （00700） 開發《使命召喚手遊》和三七互娛（深：002555）《Puzzles & Survival》2023年上半年收入均突破1億美元，穩居出海手遊收入榜冠亞軍。

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記者：李哲毅

港股 A股 美股 三七互娛（深：002555） 騰訊控股（00700）
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