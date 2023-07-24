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【醫藥股】康希諾一度炒高逾8% 帶狀皰疹疫苗獲加國批准臨試

股樓投資 14:07 2023/07/24

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康希諾生物（06185）公布，與Vaccitech Limited合作開發的重組帶狀皰疹疫苗（腺病毒載體）（CS-2032帶狀皰疹疫苗），已獲加拿大衞生部臨床試驗批准。該公司指，CS-2032帶狀皰疹疫苗採用黑猩猩腺病毒載體技術路綫，腺病毒載體疫苗能夠同時激發細胞免疫與體液免疫，而肌肉注射和霧化吸入給藥方式的CS-2032帶狀皰疹疫苗都獲批開展臨床試驗。

【同場加映】溫股知新：經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

康希諾生物將在海外同步開展肌肉注射及吸入的臨床Ｉ期試驗，以評價產品的安全性及初步免疫原性。康希諾股價一度炒高逾8%，高見27.2元，截至下午2時11分，報25.8元，升2.58%，成交金額7,670萬元。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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撰文 : 袁國守

加拿大 疫苗 康希諾生物（06185） 港股 中國

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