【內房危機】摩通降碧桂園評級至減持 目標價大削6成至毫子股

內房危機不斷，股價近日再現跌浪，摩根大通發表報告，指出雖然國務院近日審議通過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》，但未能緩解市場對內房股流動性之憂慮，並大幅下調碧桂園（02007）、碧桂園服務（06098）及中駿集團（01966）之目標價。

摩通指出，在當局宣布提供更多支持措施之前，預期市場對民營企業的流動性擔憂將持續存在，因此把碧桂園評級下調至「減持」，目標價由2.3元下調60%至0.9元；碧桂園服務評級亦下降至「減持」，目標價由22元下調近7成至6.7元；中駿評級同樣降至「減持」，目標價由0.77元削半至0.35元。

摩通對內房股最新評級及目標價

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碧桂園系股價今日（24日）顯著受壓，碧桂園收報1.26元，跌8.7%，成交億4.6億元；碧桂園服務報7.5元，下跌16.8%，成交額11.4億元；中駿報0.39元，跌9.3%。

其他內房股同樣被拋售，同為民企內房龍頭的龍湖集團（00960）報14.66元，跌9.3%；融創中國（01918）報1.13元，跌6.6%；中國海外（00688）報15.84元，跌3.8%；華潤置地（01109）報30.8元，跌4.1%。

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記者：李兆明

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