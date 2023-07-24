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希臘山火蔓延兩島 疏散近2萬人

環球社會熱點 13:48 2023/07/24

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極端熱浪持續席捲歐洲各地，希臘兩個島嶼先後爆發山火，導致多達接近兩萬名民眾需要緊急疏散。旅客及當地居民需要前往學校及避難所，逃避山火及等候撤離。

歐洲熱浪加劇氣溫料達46度 科學家：地球恐變地獄 【下一頁】

希臘羅德島（Rhodes Island）多個海岸村落及度假村於周日（23日）受山火影響，大批旅客及民眾需要疏散。大量旅客及民眾受山火影響，被迫在周末期間於海灘﹑池邊長椅或街邊休息等候救援。

消防部門指羅德島3處爆發不受控制山火，多達1.9萬人疏散及撤離，成為希臘史上最大規模同類行動。

科孚島（Corfu）同日亦傳出山火，希臘緊急通訊服務發出撤離令。海岸防衛隊出動6架官方船隻及9架私人船隻，順利從島上西北岸撤離約59人。

歐洲多間航空公司及旅行社取消未來數日，前往羅德島的行程及航班。英國老牌旅遊公司Thomas Cook為取消客人提供退款，英德旅行營辦商TUI建議身處科孚島旅客應留在指定酒店，周一及周二（24日至25日）不應前往機場。

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G20能源會議料未達共識 化石能源成困境 【下一頁】

英國廉價航空公司易捷（EasyJet）表示，在原定9班來往英國及羅德島航班上再增2班返英航班，能夠接載額外421人離開。

希臘正經歷50年來最炎熱7月周末，氣溫高達攝氏43度。周一氣溫預計將回落去攝氏40度以下，但估計仍有超過攝氏35度以上，同時本周當地預期未有降雨。

炎熱﹑乾燥及大風天氣刺激山火，熱浪爆發後希臘已開始山火連連，第二大島嶼埃維亞島（Evia）及Peloponnese半島周日同樣出現山火。

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https://dynamic.hket.com/article/71f3

責任編輯：吳漢培

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