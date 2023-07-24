  • 33°C
香港時間 : 2023724日 (週一) 14:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【3D打印金屬】理工大學夥兩間澳洲大學　研製3D打印高強度鈦合金

科技 13:53 2023/07/24

分享：

分享：

3D打印技術愈趨普及，除製作商業用、家用物件外，亦早被用於建屋等各工程中。香港理工大學（理大）與澳洲墨爾本皇家理工大學和雪梨大學合作，成功利用3D打印技術，研製出高強度、高塑性的新型鈦合金，解決行業中長期面對的生產問題。

【蘋果產品】Apple Watch Ultra 2　料採用3D列印

由3間大學科學家組成的研究團隊利用3D打印技術，生產出一種結合了氧和鐵的新型鈦合金「α–β Ti-O-Fe合金」，具有強度與塑性俱高的特色。理大指，與於1954年發明、現時被廣泛使用的基準材料「Ti-6AI-4V鈦合金」相比，新型鈦合金的機械性能更勝一籌，除了良好的延展性，強度也更高，料可應用於航空航天、海洋工程、消費電子和生物醫療設備等領域。

據知，鈦合金傳統上以能源密集的Kroll工藝生產，過程中無可避免地產出約10％劣質「海綿鈦（sponge titanium）」。由於劣質廢料本身仍含有很多氧和鐵，所以會造成大量浪費、推高生產成本。研究團隊是次研發出3D打印製作方案，可回收劣質廢料，並有效轉化為原材料粉末再投入生產，有助解決鈦合金工業生產長期面對的品質性能和廢料處理問題。

是次研究報告主要作者之一、理大工業及系統工程學系助理教授陳子斌表示，是次研究能大幅降低工業材料和能源成本，並有助於減少碳足跡，為環境可持續發展作出貢獻。

【香港製造】機械人初創本地設廠　控質量育人才

【視像通話】Meta新功能防尷尬　出動3D虛擬替身接聽視像通話

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】市場定位清晰 男士形象概念店單價逾千元
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Google地位不保】搜索結果實用性漸降　Google或被2大平台取代
2023/07/21
【Google地位不保】搜索結果實用性漸降　Google或被2大平台取代
【夢寐以求】Google員工薪酬大揭秘　年薪中位數達218萬元
2023/07/21
【夢寐以求】Google員工薪酬大揭秘　年薪中位數達218萬元
【AI監管】美國七大AI科企與白宮簽訂協議　解決網絡安全相關AI風險
2023/07/21
【AI監管】美國七大AI科企與白宮簽訂協議　解決網絡安全相關AI風險
【經典再見】Twitter擬推出新商標　最快7月24起取代「藍色鳥」
今日
【經典再見】Twitter擬推出新商標　最快7月24起取代「藍色鳥」

你可能感興趣

【Google地位不保】搜索結果實用性漸降　Google或被2大平台取代
14:10 2023/07/21
【Google地位不保】搜索結果實用性漸降　Google或被2大平台取代
【夢寐以求】Google員工薪酬大揭秘　年薪中位數達218萬元
17:04 2023/07/21
【夢寐以求】Google員工薪酬大揭秘　年薪中位數達218萬元
【AI監管】美國七大AI科企與白宮簽訂協議　解決網絡安全相關AI風險
18:12 2023/07/21
【AI監管】美國七大AI科企與白宮簽訂協議　解決網絡安全相關AI風險
科技產品 大學 可持續發展 工程 3D 墨爾本 澳洲 香港 3D打印

下一篇文章

【經典再見】Twitter擬推出新商標　最快7月24起取代「藍色鳥」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Google地位不保】搜索結果實用性漸降　Google或被2大平台取代
【Google地位不保】搜索結果實用性漸降　Google或被2大平台取代
【WhatsApp動向】官方功能「WhatsApp Chat」　發放最新使用資訊
【WhatsApp動向】官方功能「WhatsApp Chat」　發放最新使用資訊
【夢寐以求】Google員工薪酬大揭秘　年薪中位數達218萬元
【夢寐以求】Google員工薪酬大揭秘　年薪中位數達218萬元
【AI監管】美國七大AI科企與白宮簽訂協議　解決網絡安全相關AI風險
【AI監管】美國七大AI科企與白宮簽訂協議　解決網絡安全相關AI風險
【科技一周回顧】AI改變行規致荷里活大罷工　Google員工平均薪酬高達218萬
【科技一周回顧】AI改變行規致荷里活大罷工　Google員工平均薪酬高達218萬
【經典再見】Twitter擬推出新商標　最快7月24起取代「藍色鳥」
【經典再見】Twitter擬推出新商標　最快7月24起取代「藍色鳥」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款