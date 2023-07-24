【3D打印金屬】理工大學夥兩間澳洲大學　研製3D打印高強度鈦合金

3D打印技術愈趨普及，除製作商業用、家用物件外，亦早被用於建屋等各工程中。香港理工大學（理大）與澳洲墨爾本皇家理工大學和雪梨大學合作，成功利用3D打印技術，研製出高強度、高塑性的新型鈦合金，解決行業中長期面對的生產問題。

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由3間大學科學家組成的研究團隊利用3D打印技術，生產出一種結合了氧和鐵的新型鈦合金「α–β Ti-O-Fe合金」，具有強度與塑性俱高的特色。理大指，與於1954年發明、現時被廣泛使用的基準材料「Ti-6AI-4V鈦合金」相比，新型鈦合金的機械性能更勝一籌，除了良好的延展性，強度也更高，料可應用於航空航天、海洋工程、消費電子和生物醫療設備等領域。

據知，鈦合金傳統上以能源密集的Kroll工藝生產，過程中無可避免地產出約10％劣質「海綿鈦（sponge titanium）」。由於劣質廢料本身仍含有很多氧和鐵，所以會造成大量浪費、推高生產成本。研究團隊是次研發出3D打印製作方案，可回收劣質廢料，並有效轉化為原材料粉末再投入生產，有助解決鈦合金工業生產長期面對的品質性能和廢料處理問題。

是次研究報告主要作者之一、理大工業及系統工程學系助理教授陳子斌表示，是次研究能大幅降低工業材料和能源成本，並有助於減少碳足跡，為環境可持續發展作出貢獻。

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責任編輯：殷凱怡

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