▲ 【HSBC滙豐】滙豐搶吸青少年客 11至17歲新客開戶送200元、存夠呢個金額享額外1％存息

HSBC滙豐 （00005） 宣布向青少年客戶推出一系列數碼化產品和服務。年屆11至17歲、以兒童個人名義開立個人戶口的新客戶，可獲200元現金獎賞，無需任何手續費或最低結餘要求。

青少年客戶可透過HSBC HK App管理自己財務，包括檢視戶口結餘及提取現金等。此外，他們亦可透過該App內的「個人預算」追蹤日常開支，培養儲蓄習慣及理性消費。他們亦可透過PayMe接收零用錢、與朋友分攤帳單以及在他們喜愛的商戶消費等。為協助他們應用流動理財，滙豐將向其戶口存入10萬元或以上新資金達3個月的家長贈送三星Galaxy A14 5G手機一部（按：據三星官網，售價1898元）（註：僅適用於開立兒童儲蓄戶口的客戶。他們的父母須擁有滙豐One或滙豐卓越理財戶口，並須存入新資金至少3個月）。

除了上述200元現金獎賞外，青少年客戶現在開戶並存入至少500元更可享額外1％存款年利率，此安排僅適用於開立兒童儲蓄戶口的客戶，他們須於開戶後首個月及第2個月維持至少500元或以上的資金（上限為50,000港元）以享有額外1%存款利率。而該額外利率提供為期2個月，若以上限50,000元資金計，加上該行本身港元儲蓄存款戶口利率現為0.75厘，預計該筆資金共獲利息146.2元。

青少年客戶以戶口為其PayMe增值，將有機會在今年9月至11月期間每月獲得高達188元的7-Eleven「驚喜折扣優惠券」。此外，滙豐萬事達卡客戶亦可為子女申請萬事達卡扣賬卡附屬卡，令他們出國旅行或留學時能免費於全球滙豐自動櫃員機簡便地提取現金及購物。客戶透過附屬卡完成首兩次指定交易，更可獲高達125元信用額回贈。

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編輯：胡學能