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【日圓走勢】日本政府：明年通脹料放至約1.5%　籲日本央行努力實現通脹目標

宏觀解讀 13:12 2023/07/24

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【日圓走勢】日本政府：明年通脹料放至約1.5%　籲日本央行努力實現通脹目標

日本政府發言人周一表示，若剔除一次性因素影響，日本通脹明年將放慢至約1.5%，並呼籲日本央行努力實現2%的通脹目標，「具體貨幣政策屬於日本央行的管轄範圍，但政府希望日本央行與政府密切協調，採取適當及必要的步驟」。

日本央行周五料維持YCC政策不變

日本政府發言人指，政府希望繼續盡最大努力實現工資、通脹、經濟增長和分配的正循環，並著眼於結束通縮。

市場普遍預期日本央行周五會維持其孳息曲線控制（YCC）政策不變，但有部分市場人士估計，面對通脹不斷上升，加上工資增長強勁，將迫使日本央行調整YCC政策。

美元兌日圓徘徊於141.4水平，每百日圓兌港元報5.526算。

相關文章：【大行看法】工銀亞洲程嘉偉：今年調整YCC機會不大　三原因日央行未必過早緊縮、日圓或見幾多？

相關文章：【日圓匯價】日圓兌港元5.6算　植田和男：距離持續穩定實現日央2%通脹目標仍有段距離

編輯：陳韻妍

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