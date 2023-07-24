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【英國銀行】英獨立黨前黨魁遭取消銀行帳戶　匯豐等19銀行被召見　要求說明如何確保客戶不因政見遭停戶

股市 13:11 2023/07/24

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【英國銀行】英獨立黨前黨魁遭取消銀行帳戶　英財政部召集銀行代表　要求說明如何確保客戶不因政見遭停戶

有外電指，財政部計劃本周召集英國大型銀行負責人，討論英國私銀Coutts關閉前英國獨立黨（UKIP）前黨魁Nigel Farage的賬戶後，他們打算如何確保客戶不會因其政治觀點而遭取消銀行賬戶。據報國民西敏寺銀行、倫敦萊斯銀行（Lloyds）、匯豐銀行和巴克萊銀行等 19 家銀行及金融科技公司將被要求參與會議。

據報英國財政部經濟秘書紀安俊（Andrew Griffith）將於周一（24日）致函予各大銀行，外電引述信件草稿指，銀行被要求說明如何確保「客戶可以使用支付賬戶，而不必擔心因合法表達而被取消銀行賬戶」。

根據財政部信函的草稿，銀行高級代表也將被要求說明，他們打算如何實施上周匆忙制定的規則，這些措施包括拒絕客戶通知期限從 30 天延長至 90 天，並向客戶提供拒絕決定的更全面解釋，政府稱這些規則旨在保護客戶的言論自由。

早前Nigel Farage表示，獲英國私銀Coutts通知將關閉他的銀行帳戶，並在母公司西敏寺銀行為他提供一個新標準帳戶。Farage上周發布從Coutts索取的一份長達40頁的文件，以了解其關閉賬戶的理由，當中文件表示，考慮到Farage公開表達的觀點，繼續讓Farage作為客戶與Coutts作為包容性組織的立場不符。

國民西敏寺銀行行政總裁Dame Alison Rose就關閉帳戶向Farage道歉，並承諾監督高端私人銀行Coutts 流程的審查。

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編輯：李哲毅

私人銀行 經濟 政治 英國 倫敦
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