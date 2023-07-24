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【展覽之都】疫情支援未惠及展覽工程業　業界：被政府遺忘了

商業 14:05 2023/07/24

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香港在疫後希望重拾區內「展覽之都」的地位，但在復常背後，仍然存在不同挑戰。有展覽工程製作業內人士表示，政府在疫情時為展覽業提供了支援，但實際上沒法惠及底層的工作者，間接令人手不足而拖慢復常後展覽業的復甦。

【展覽之都】多場展覽均報捷　港疫後展覽業復甦快

有近40年展覽工程經驗的宏輝（香港）有限公司董事總經理黃建強表示，疫情期間政府的支援無法惠及展覽工程業:「只惠及主辦商，沒有措施惠及前線工作的工程業界。知道有不少行家就是在疫情期間撐不住結業。感覺是，我們被政府遺忘了。」

宏輝（香港）有限公司董事總經理黃建強認為，政府支援展覽業但未能惠及展覽工程界，直言「感覺是我們被政府遺忘了」。

黃建強表示，目前業界人手流失嚴重，不是出貴一點人工就能輕易解決。多家展覽主辦單位都向記者表示，「不夠人用」除了展覽期間的後勤人手，亦包括展覽工程人手。黃建強指，「展覽工程業的人手超過一半是兼職的，有展覽工程就接工作。疫情期間很多展覽停辦，沒工可開而轉行，當展覽業重啟時就沒有足夠的工人開工，拖慢了展覽業復甦。」

他指人手缺乏的後果是各種工程需時變長：「香港展覽業的輝煌，背後是展覽工程業支撐的。在外國要花3、4天的工程，在香港不用1天就做好了，能把省下的日子用來做展覽。例如疫前一年能做幾十個展覽，現在因為不夠人做，要用更多日數去做工程，結果一年的展覽可能只做到以前的六七成數量，長遠就是讓展覽業走下坡。」

黃建強指外勞政策或有助解決問題，但展覽工程業並不在政府允許輸入外勞的行業名單上。

【展覽之都】高成本、缺人手　疫後展覽業多隱憂

本報記者：李智賢

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