【展覽之都】高成本、缺人手　疫後展覽業多隱憂

香港展覽業終於撐過疫情，摩拳擦掌希望重振輝煌，但高成本、缺人手正困擾著展覽行業。但一眾主辦單位都認為，香港的展覽業地位是很難被新加坡或其他地方搶走的。

【展覽之都】多場展覽均報捷 港疫後展覽業復甦快

展覽集團有限公司主席王學譜表示：「上半年已舉辦了幾場展覽，成績也不錯，但因人手不足，很多成本都飆升。展覽製作人手以前一工約800元，現在至少也要1,200至1,500元。就算是外判給製作公司，實際成本也上升至少20%。不少熟手工人已轉行，生手的做起來較慢，時間也是隱藏的成本。」

王學譜補充，香港現在不論是航空、運輸和酒店業都未回到疫情之前水平，未必有足夠的機位和酒店接待展商及買家。許健生亦看到，外國買家少了，反而中國的多了：「但是各種配套未配合到，就連的士也不接受用電子支付。」

▲ 展覽集團有限公司主席王學譜表示，上半年已舉辦多場展覽，成績不俗，但因人手不足，很多成本都飆升。

不過一眾主辦機構都認為香港仍然是區內「展覽之都」，很多固有優勢是新加坡或其他城市搶不到的。香港貿易發展局副總裁張淑芬表示：「香港位處亞洲中心位置，對外航空聯繫完善；香港是全球第十大商品貿易經濟體系，既背靠祖國的製造業基地和龐大市場，又有優質的會展基建設施、多元化金融及專業服務人才，再加上低稅率環境及高效的物流運輸服務等，故此很多國際商家都視香港為首要的會議展覽中心及採購中心。」

王學譜亦認同。「香港鄰近大灣區，既是生產基地也是內銷市場，這地理優勢是新加坡無論如何都搶不到的。」許健生則指出，澳門的展覽業更傾向於娛樂消閒性質，雙方可以有更多配合:「例如在亞洲博覽館的展覽活動就能一天在香港，另一天在澳門。」

▲ 香港電腦商會主席許健生亦表示，每當有大型展覽就會搶人，尤其像電子展和環球資源展這類同時舉行的大型展覽，搶人手的現象就誇張。

【展覽之都】疫情支援未惠及展覽工程業 業界：被政府遺忘了

本報記者：李智賢

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