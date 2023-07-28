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【美股盤前】通脹放緩速度加快　道指期貨升163點　納指期貨升1%（不斷更新）

股市 20:42 2023/07/28

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美國本周經過議息會議後，最新公布美國6月PCE物價指數按年升3%，符合市場預期，前值為3.8%，按月方面，增幅為0.2%，符合預期，前值為0.1%。6月核心PCE物價指數按年升4.1%，低於預期的升4.2%，前值為4.6%，按月則升0.2%，符合預期，前值為升0.3%。美匯指數回落至101.4，美債息繼續在4厘關爭持，暫報3.971厘。

另一方面，德國7月CPI由6月6.4%回落至6.2%，符合市場預期，按月升幅0.3%亦與市場預測一致。

本周經歷了環球多國議息會議，美聯儲與歐洲央行一如期加息0.25厘，日本央行決定調整「收益率曲線控制（YCC）」政策，將靈活控制10年期日本國債收益率。美股盤前向好，道指期貨升163點，報35594點，納指期貨升1%。日圓短綫波動大，高低波幅達2%，美元兌日圓現為138.6水平。

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即市走勢：

【20：40】通脹放緩速度加快 道指期貨升163點 納指期貨升1%

【20：30】【美國經濟數據】美國通脹續回落　6月核心PCE物價指數按年升幅回落4.1%　低過預期

【20：20】德國7月CPI由6月6.4%回落至6.2%，符合市場預期，按月升幅0.3%亦與市場預測一致。

【18：20】環球議息周落幕，靜待最新PCE數據，道指期貨升58點，納指期貨升0.8%「

【12：38】亞洲時段，道指期貨升46點，報35476點，納指期貨升0.3%，報15615點，標指期貨升9點，報4573點。

【12：20】【日圓走勢】日本央行調整YCC政策「靈活控制10年期收益率」　日圓倒跌後重新升至「5.6算」、債息升穿0.5厘

【10：26】【APEC】美國據報將禁止特首李家超出席11月APEC會議　港府：美國應履行東道主基本責任

【10：00】【科技股女股神】木頭姐Cathie Wood為減持Tesla、Nvidia解話　點名兩隻生成式AI 受惠股

【08：15】【美股業績｜Intel】英特爾次季轉賺15億美元　第三季指引勝預估、盤後彈8%

ET財智Talk
【ET財智Talk】英鎊領漲G10貨幣升勢會否扭轉？日圓將現低吸爆升機會？ 渣打陳正犖解構邊隻貨幣最值博

===以下為7月27日美股市況===

美股周四先升後跌，美國第二季經濟數據強勁，道指中段一度升125點，納指曾抽高1.6%，但高位有沽壓，道指成分股Honeywell業績因為前瞻第三季營收及利潤不及市場預期，股價大跌11.85美元，加上微軟再跌7.05美元，道指掉頭向下，跌幅最多303點。美10年期債息升穿4厘。

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本港時時今晨4時， 道指跌237點或0.7%， 報35282點； 納指跌77點或0.5%， 報14050點； 標指跌29點或0.6%， 報4537點。

美滙指數101關失而復得，更一度直迫102關，暫報101.79，10年美債息突破4厘關，暫報4.0042厘， 升逾13點子。

焦點股方面，業績好過預期的Meta（美：META）股價一度抽高近9%， 高見325.35美元， 收市升4.4%。特斯拉（美：TSLA）收跌逾3.2%， 微軟（美：MSFT）及蘋果（美：AAPL）分別跌2%及0.6%。萬事達卡（Mastercard）季績勝預期，邊際利潤率改善至58.3%，股價仍跌1.97%。

美國公布第二季GDP預估數字，按季增長由2%加速至2.4%，遠高於市場預期1.8%，反映加息並未有顯著拖累經濟放緩。鮑威爾所提到的低於長遠趨勢的增長未有出現，反映減息未有期。

美國多項經濟數據較預期突出，首次申領失業救濟金人數回落至22.1萬，低於預期的23.5萬。連續申領失業救濟金人數跌至169萬，低於預期的175萬，就業市場繼續熾熱。

美國6月耐用品訂單初值為按月升4.7%，亦遠高於預期的升1.3%。

美國聯儲局主席鮑威爾表明，未來會持續觀察市場更多信息，去決定貨幣政策下一步取向，對年內再次加息持開放態度。但市場認為議息聲明表明經濟堵長正處於增長放緩狀態，未再延續其偏鷹取向，加息預期降溫。芝商所（CME Fedwarch）最新數據顯示，年內再加息機率由議息公布前近45%，跌至現時約3成。

聯儲局宣布加息0.25厘至5.25厘至5.5厘，至於9月加息與否未有定案，但表示儲局今年內不會減息。歐洲央行周四亦如期加息0.25厘，行長拉加德表示，近期歐元區前景有所惡化，製造業受到外部需求疲軟的拖累。

本周餘下來時間將有日央行息議。料日央行則維持負0.1厘利率不變。

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即市走勢：

【04：02】熱門中概股普遍下跌，嗶哩嗶哩跌超6%，京東跌超3%，唯品會、騰訊音樂跌超2%，網易、阿里巴巴、百度跌超1%，理想汽車小幅下跌。愛奇藝漲超4%，小鵬汽車漲超3%，富途控股漲超2%，蔚來小幅上漲。

【04：00】標普500指數11個板塊幾乎全綫收跌，房地產初步收跌超2%，科技板塊跌0.3%跌幅最小，電訊板塊則漲0.8%。納指成分股中，eBay初步收跌約11%領跌，霍尼韋爾跌約5.8%，特斯拉跌超3%，微軟跌2%，蘋果跌0.5%，陶氏化學則漲超2%。

【03：46】歐元兌日圓跌2.1%至152.29，創四個月來最大跌幅。

【03：41】美元兌日圓跌破139，自日媒爆料日本央行將討論調整YCC以來累跌超200點。

【03：14】市場消息：啤酒釀造公司百威英博將在美國裁員2%。

【03：10】美國外賣送餐公司DoorDash正在開發一款人工智能應用，以加速其餐食遞送速度。這被稱作Dashi的系統已在部分市場進行測試。

【02：49】加拿大5年期債券收益率觸及自2007年12月以來的最高水平，達到4.030厘。

【02：46】歐元兌美元跌幅達1%，現報1.0975，續刷兩周低點。

【02：42】道指跌超200點，成分股霍尼韋爾跌超5.2%暫時表現最差，美國運通跌2.1%，微軟跌1.8%，高盛跌0.9%，蘋果跌0.5%，波音漲0.7%，麥當勞漲1.2%，陶氏化學維持超過2%的漲幅。

【02：34】紐約9月原油期貨收漲1.31美元，漲幅1.66%，報80.09美元/桶。

【02：31】美國30年期債息升至4.06厘，逼近2023年高點。

【01：53】紐約8月黃金期貨收跌1.24%，報1945.70美元/盎司。10月黃金期貨收跌1.22%，報1965.30美元/盎司。

【01：46】SoundHound AI（SOUN）維持超過12%的跌幅，Culper稱沽空這家AI公司。

【01：32】索尼：遊戲機PlayStation 5銷量已經突破4000萬套，得益於供應鏈問題趨於緩和。供應鏈正常化耗費數月時間，不然庫存就能跟上消費者需求。現在，PS5供貨充足，需求最終將得到滿足。

【01：05】據日經新聞，日本央行將討論調整收益率曲綫控制（YCC），從而允許收益率上升至超過0.5%。美元兌日圓快速回吐早先漲幅，再度轉跌。

【00：54】美、布兩油延續漲勢，紐約原油日內漲幅擴大至2.00%，現報80.38美元/桶；布油現漲1.7%，報84.02美元/桶。

【00：43】聯儲局公佈對全球系統重要性銀行附加費的技術修改建議。聯儲工作人員估計，擬議的全球系統重要性銀行附加費變化將導致資本要求額外增加130億美元。

【00：43】布蘭特原油站上84美元/桶，漲1.68%；紐約原油漲1.9%，現報80.28美元/桶。

【00：36】Meta Platforms CFO表示， 將招聘更多技術領域的人才， 公司在生成式人工智能領域處於行業領先水平。

【00：31】麥格理：上調小鵬汽車ADR評級至跑贏大市，目標價18.10美元。上調小鵬汽車H股評級至跑贏大盤，目標價70港元。

【00：28】摩根士丹利：開始對2023年美國第三季度GDP增長進行追蹤估計，現預計增長率為1.2%。

【23：45】歐股主要指數收市上漲，德國DAX30指數漲1.7%，英國富時100指數漲0.2%，法國CAC40指數漲2.1%，泛歐STOXX 600指數升1.3%

【23：10】美滙直迫102關 道指倒跌 納指升0.9%，Meta升近7%

【21：30】道指升77點 納指升1.3%，Meta升8%

【20：50】【美國經濟數據】美國首次申領失業救濟金人數回落至22.1萬　少過預期│第二季GDP上修至2.4%　突破26.8萬億美元

【18：30】美國年內再加息機率跌至約3成，道指期貨升48點，納指期貨升1.2%。

【16：43】【AMZN】亞馬遜AWS推7項生成式AI新功能　包括協助構建醫療AI 應用程式

【16：35】【Nestle】雀巢受惠加價　上半年銷售額增長1.6%　上調全年業績指引

【15：33】【Twitter】馬斯克將Twitter易名為「X」於印尼受重挫　印尼政府：X.com域名因曾發布色情及賭博等內容已被封

【13：33】【Samsung】三星次季經營利潤暴跌95%　芯片業務續虧損逾4萬億韓元　料下半年芯片需求將逐步增加

【12：24】亞洲時段，道指期貨升22點，報35706點，納指期貨升107點，報15717點，標指期貨升14點，報4610點。

【12：08】【美國加息】安本：兩原因料儲局9月份暫停加息　一文看清大行對儲局議息最新看法（不斷更新）

【11：29】【TSLA】美日韓歐資七大車廠合資成立充電網公司　挑戰Tesla北美霸主地位

【06：45】【儲局議息】鮑威爾記者會講過乜？同時講9月可能加息及可能不加息

【06：14】【facebook業績】Meta盤後勁升8%　料第三季收入增長至少15%

===以下為7月26日美股市況===

聯儲局宣布加息0.25厘，主席鮑威爾稱9月可能再次加息，暫停加息同樣「當然可能」，但儲局今年內不會減息。市場揣測儲局傾向繼續收緊政策，美股個別發展道指反覆，標指與納指偏軟。

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截至本港時間今晨4時（即收市），道指升82點，報35520點；標指跌不足1點，報4566點；納指跌17點或0.12%，報14127點。；反映中國概念股表現的金龍指數漲2.2%。

美巨型科企放榜，微軟第三季指引遜預期，股價收市跌3.8%。Google母企上季業績則勝預期，股價升5.8%。社交媒體Snap收入預測遜，股價瀉14.2%；波音公司次季現金流遠勝預期，股價彈8.7%。

聯儲局實施本輪周期內第11次加息，政策利率創2001年以來最高， 議息聲明稱，將繼續按同樣的速度縮表，即縮減所持美國國債和抵押貸款支持證券MBS。

鮑威爾在會後記者會指，非會議期間公布的經濟數據與預期基本一致，惟加息的全部影響仍未湧現。但首次表示勞動力市場雖然緊張，但供需平衡的迹象愈來愈明顯。亦指長期通脹預期仍然根深柢固，然而通脹在一定程度上已有所緩解，將繼續逐次會議作出決定。他指數據有需要的話，可能會在9月份進行加息，沒有每隔一次會議就加息的決定。鮑威爾指，委員會有幾位成員稱預計明年會減息，但稱聯儲局今年不會減息。

議息聲明顯示，最近的指標顯示經濟以「適度的速度」擴張，而不是6月份聲明中提到的「溫和的速度」。委員會將繼續評估更多信息及其對貨幣政策的影響。在確定進一步的政策緊縮合適程度，以使通脹隨時間的推移回到2%時，委員會將考慮貨幣政策的累積緊縮程度、貨幣政策對經濟活動和通脹影響的滯後性以及經濟和金融發展。

聯儲局一年一度的杰克遜霍爾經濟研討會（Jackson Hole）將於8月下旬舉行，而9月聯邦公開市場委員會議前還將發布兩份就業和通脹數據，這將爲貨幣政策前景提供更多信息。

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即市市況：

【02：43】在鮑威爾講話期間，美國2年國債收益率轉跌。美滙指數擴大跌幅， 跌破101關口觸及日低100.92。標指及納指轉漲，道指擴大漲幅至0.5%。
現貨黃金走高，上漲0.6%觸及日高1977.72美元/盎司。

【02：30】亞馬遜網絡服務公司（AWS）重申：正致力於提供負責任的生成式人工智能服務。

【02：05】聯儲局議息結果公布後，現貨黃金現跌後漲，現報1971美元，美滙指數跌近23點及，最低報101.13，非美貨幣相對造好，歐元兌美元最高報1.1079，英鎊兌美元最高報1.2933，美元兌日圓最低至140.34。

【01：54】市場消息，摩根大通（美：JPM）在加利福尼亞銀行與西太平洋合眾銀行（PACW.O）的合併交易中，將購買接近20億美元抵押貸款。

【01：51】紐約8月黃金期貨收漲0.32%，報1970.10美元/盎司。10月黃金期貨收漲0.33%，報1989.70美元/盎司。

【01：38】美元兌加元漲幅達0.5%，升至8日高位，現報1.3236。

【01：30】加拿大央行會議紀要：加拿大央行有意願繼續加息，但不希望加息過度。央行將在7月加息後逐次考慮利率決策。

【01：24】保時捷高管表示， 長期以來，保時捷都計劃逐步將汽車產品綫電動化，以便到2030年電動汽車的銷售佔比能達到80%。屆時，iconic 911將是剩下的唯一一款燃油車車型。

【01：10】債王格羅斯：將減持80%的地區銀行股份。

【01：04】據日經新聞， 微軟將向日本政府提供ChatGPT軟件。

【00：21】美國證券交易委員會以3-2投票結果，提議要求經紀商減緩和與人工智能相關的利益衝突

【23：43】歐股主要指數收市下跌，德國DAX30指數跌0.5%，英國富時100指數跌0.2%，法國CAC40指數跌1.4%，泛歐STOXX 600指數跌0.5%

【23：23】美國證交會（SEC）新規要求，在確定網絡入侵對投資者具有重大影響後，必須在四天內披露。

【22：56】波音CFO表示，要把737飛機產能穩定在每月38架水平，還需要一些時間；截至二季度末，波音有220架波音737MAX飛機庫存訂單，其中85架訂單來自中國。另有85架787夢幻客機庫存訂單。

【22：40】波音績優升6%，抵銷微軟逾4%跌幅 道指低開百點後倒升 納指跌0.3% Google升6%

【22：12】德意志銀行表示：現預計英國央行將在8月加息25個基點，而之前預計加息幅度達50個基點。

【21：30】道指跌10點 納指跌0.3%，Google升6%

【20：30】【美股業績】波音上季業績勝預期　期內商用飛機交付量大增　盤前升3%

【19：30】【美股業績】可口可樂去季業績勝預期　上調全年盈利預測　盤前升逾1%

【19：01】【大行報告︱Google】Alphabet績優獲兩大行調升目標價　大摩最新睇155美元

【18：30】道指期貨跌85點，納指期貨跌0.2%

【17：00】微軟雲業務表現未如理想，盤前跌逾4%；Google母企Alphabet業績佳，盤前漲逾6%

【16：50】【銀行危機】美地區銀行PacWest獲加州銀行合併收購　盤前爆升37%

【16：40】Snap盤前跌逾18%，第二季虧損3.8億美元，第三季業績指引遜預期。

【16：00】【美國加息】聯儲局本港周四凌晨公布議息結果、加息0.25厘無懸念　市場關注點放在邊方面？

【15：43】【互聯網券商】老虎國際正式在港推TigerGPT　具備輿情分析、概括業績公告及電話會議重點等功能

【12：35】亞洲時段，道指期貨跌26點，報35578點，納指期貨跌0.1%，報15656點，標指期貨升0.5點，報4596點。

【10：07】【字節跳動】TikTok據報最快8月在美國推出電子商務業務　力撼Shein和Temu

【09：11】【美股業績】Snap次季虧損3.8億美元、第三季收入指引遜預期　盤後急挫19%

【06：25】【Google母企業績】Alphabet盤後抽升6%　雲服務收入仍勁　開新職位加強與政府溝通

【06：54】【MSFT業績】微軟季度收入指引欠佳　盤後突插5%

 

===以下為7月25日美股市況===

美國聯儲局開始一連兩日的議息會議，市場聚焦香港時間周四凌晨公布結果。美國7月諮商會消費者信心指數創2021年7月以來新高 ，市場對經濟軟着陸憧憬升溫。美國樓價連續第4個月增長，數據公布後，道指靠穩 ，美國10年期債息一度升穿3.9厘。

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截至今晨4時，道指升26點，連漲12日 ， 報35438點；標指升12點，報4567點；納指升0.61% ​​​ ，報14144點。微軟、Alphabet等科網巨企將於收市後公布季度業績。

通用電氣（GE）公布第二季每股經調整盈利為0.68元（美元‧下同），優於市場預期的0.46元；收入升19%至159億元，優於市場預期的147億元。集團向上修訂今年每股經調整盈利預測，由1.7至2元上調至2.1至2.3元，市場預期為2.03元。集團稱市場對GE生產的飛機引擎需求強烈，需求亦未受到利率上升影響。GE周二股價升6.3%。

另一方面 ，俄羅斯外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）稱，普京已收到中方邀請，打算在10月舉行「一帶一路」論壇期間訪華。

歐股收市反彈0.48%，連漲第6個交易日 ； 市場憧憬中國推刺激經濟措施帶動資源需求升，資源股飆4.2%。

國際貨幣基金組織（IMF）最新將今年美國經濟增長預測，調升0.2個百分點至1.8%。

有聯儲局線人之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos報道，由於夏季後期的通脹前景仍具不確定性，預期聯儲局本周加息0.25厘後，仍未準備好宣布抗通脹勝利，而且很難預測當局下一步行動。

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】Twitter不要「藍鳥」要「X」　馬斯克朝微信式發展未被看好？

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即市走勢︰

【00：39】市場消息：歐盟監管機構拒絶Meta Platforms（美：META）限制使用廣告數據的提議。

【00：10】美國新能源汽車生產商Rivian：將協助把Starfire煤礦改造成太陽能能源中心。

【23：54】聯合包裹服務（UPS）股價上漲逾2%，創4月24日以來新高。此前卡車司機工會已同意與該公司達成勞資協議。

【23：45】 LVMH二季度營收212.1億歐元，分析師預期210.2億歐元。二季度持續運營收入115.7億歐元，分析師預期117.8億歐元。 二季度有機收入增長17%，分析師預期增長15.1%。 二季度美國有機銷售下滑1%，剔除日本的亞洲有機銷售增長34%。

【23：45】歐股收市個別發展， 德股升0.1%， 法股跌0.2%， 英股升0.2%， 泛歐STOXX 600指數升0.5%

【23：18】美元兌日圓跌幅擴大至超過0.3%，刷新日低至141.01。

【23：15】OpenAI：ChatGPT安卓版現在可以在美國、印度、孟加拉國和巴西下載使用

【23：15】波音（美：BA）預測未來20年需要230萬名新的商業飛行員、技術人員和機組人員。

【22：30】IMF上調全球經濟增長預測，由2.8%升至3%

【22：00】【瘋狂彩池】美國Mega Millions彩池累積至64億港元　歷來第五大

【21：30】道指跌32點，報35378點，納指升0.3%，報14097點，標指跌不足1點，報4553點。

【21：00】【美國經濟數據】美國5月FHFA房價指數按月維持升0.7%　高於預期

【19：39】【美股焦點】Spotify盤前波動　香港等50地區Premium加價、次季用戶增長超預期

【19：38】【ESG】國際證監會組織支持ISSB披露準則　建議130個成員管轄區應用

【18：26】道指期貨跌20點，納指期貨升0.3%，標指期貨升3點。

【17：28】【虛擬資產】加密貨幣交易所TideBit再轟港虛產監管方向有誤　但透露計劃申請VASP牌照

【16：29】【TSM】台積電TSMC計劃於台灣興建先進芯片封裝廠房　投資額近900億新台幣

【15：22】【Twitter】Twitter棄「藍鳥」商標改用「X」　馬斯克預告數月內增金融功能（第二版）

【12：28】亞洲時段，道指期貨跌11點，納指期貨跌1點，標指期貨微跌0.5點。

【11：01】【瑞信危機】瑞信涉Archegos事件　新主瑞銀被罰近4億美元

【10：56】【美國加息】聯儲局線人：儲局本周加息後仍未準備好宣布抗通脹勝利　難以預測下一步行動

【08：31】【TSLA】除美國和中國市場以外　Tesla上季其他國際市場營收增長逾倍　

【08：11】【美股焦點】美股大淡友Mike Wilson承認看錯後市　惟對美企盈利仍持謹慎態度

===以下為7月24日美股市況===

投資者聚焦聯儲局議息結果，以及科技龍頭公布季績，美股持續向好，道指連升11日 ；中央政治局提出要活躍資本市場，提振市場信心，反映中概股表現的金龍指數勁彈4.3%。

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道指一度升236點，截至今晨4時（即收市），道指升183點，報35411點；標指升18點，報4554點；納指升26點或0.19%，報14058點。

蘋果據報擬今年秋季調高新款iPhone Pro售價，蘋果股價升0.42%，報192.75美元。特斯拉（Tesla）收市倒升3.5%。

有儲局線人之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos預計本周加息0.25厘，但儲局還沒有準備好宣布通脹勝利；由於通脹前景的不確定性，很難預測聯儲局在本周加息後的下一步行動。一些儲局官員擔心通脹只是暫時緩解，潛在的價格壓力仍持續存在，從而要求儲局提高利率並維持更長時間。

歐元區及英國昨日公布PMI（採購經理指數），表現同遜預期。歐元及英鎊滙價在數據公布後回軟，英鎊兌美元曾低見1.2808，兌港元逼近10算，兩地再大幅加息的預期亦降溫。

美國7月Markit製造業PMI初值為49，高於預期46.2，前值為46.3，創3個月高位；服務業PMI初值為52.4，低於預期的54，前值為54.4，則為5個月新低；綜合PMI為52，低於預期的53，前值為53.2。

惠理投資董事兼多元資產投資主管鍾慧欣指，聯儲局上月表示需要繼續加息以遏制通脹。然而，6月份通脹低於預期降低市場對未來加息的預期，憧憬今年餘下時間只需加息一次。由於經濟比預期更穩健，認為衰退風險或至少延遲至明年下半年，進一步推動美股上揚。

本周進入環球議息周，市場相信美國將加息0.25厘，並靜待議息後聯儲局主席鮑威爾的講話。歐洲央行和日本央行本周將陸續公布議息結果；同時，美國科技龍頭Alphabet、Meta和微軟的最新業績也將出爐。

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】Twitter不要「藍鳥」要「X」　馬斯克朝微信式發展未被看好？

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焦點新聞：

【外圍一周前瞻】三大央行齊議息　美GDP及PCE出爐　業績盯微軟及Alphabet（附數據表）

即市走勢︰

【01：46】紐約8月黃金期貨收跌0.22%，報1962.20美元/盎司。10月黃金期貨收跌0.21%，報1981.60美元/盎司。

【01：43】比特幣跌幅達3.5%，報29097美元。

【01：13】Netflix推出「My Netflix」新應用，在本周一（7月24日）在iOS平台上線，之後在8月初登陸安卓平台。

【01：02】阿迪達斯第二季度營收初步數據53.4億歐元，市場預期為50.5億歐元。營業利潤初步數據為1.76億歐元，市場預期為虧損1.306億美元。 預計全財年營業虧損4.50億歐元，市場預期為虧損3.137億歐元，公司原本預計為虧損7億歐元。 Yeezy品牌庫存減記約為4億歐元，之前預估為5億歐元。 扣除Yeezy品牌影響後基本營利狀況接近盈虧平衡。阿迪達斯美股漲幅達2.2%

【00：42】聯邦快遞（FedEx）：飛行員工會拒絶暫定版勞資協議不會影響公司的業務。勞資雙方的談判將繼續進行。

【00：12】據日經新聞：豐田子公司日野計劃明年在美國推出電動卡車

【23：48】瑞士金融監管機構：美國和英國監管機構已就Archegos調查對瑞士信貸分別處以2.685億美元和8700萬英鎊的罰款。瑞士信貸同意向美聯儲支付2.69億美元

【23：40】歐股收市漲跌不一，德國DAX30指數漲0.1%，英國富時100指數漲0.2%，法國CAC40指數跌0.1%，歐洲STOXX 600指數升0.1%

【23：22】納斯達克金龍中國指數漲超5%，成分股B站和蔚來汽車至多漲超11.8%，小鵬汽車漲超10%。

【23：00】道指升179點 納指升0.1% Tesla倒升

【22：56】熱門中概股走強，小鵬汽車（美：XPEV）和蔚來汽車（美：NIO）漲超10%，嗶哩嗶哩（美：BILI）漲8.4%，貝殼（美：BEKE）漲8%，愛奇藝（美：IQ）漲5%。

【22：10】紐約原油期貨漲超1.6%，刷新4月25日以來高位至78.39美元/桶。

【22：00】【美國經濟數據】美國7月製造業PMI升至49　高於預期│7月服務業PMI回落至52.4　遜預期

【21：30】道指開市升51點，納指升0.4%，Tesla開市跌近2%，英偉達升1%。

【18：57】道指期貨升52點，Tesla盤前再跌1%。

【17：57】【歐洲經濟】英鎊兌港元逼10算　英國製造業及服務業PMI同遜預期　歐元區7月製造業PMI跌至42.7創3年低

【12：57】亞洲時段，道指期貨跌24點，報35374點；納指期貨升0.1%，報15549點；標普期貨跌1點，報4563點。

【11：13】【美國加息】安聯投資：本周加息0.25厘、不排除秋季再加息可能性　宣稱抗通脹仍為時過早

【09：30】【大行看法】安本羅勛：7月或是美國今輪最後一次加息　港股正面催化劑浮現　

【09：00】【大行看法】華興資本陳亞雷：美股短期存調整風險　9月儲局仍可能繼續加息

【07：45】【美股焦點】芝商所據報裁減3%人手涉約100人　兼重新分配職位

【07：45】【美國加息】債王格羅斯：美債息或見頂　惟三原因致債券牛市難發生

【07：45】【日圓走勢】日圓兌港元5.5算、兌美元急貶至142　據報不急於調整YCC政策

【07：45】【美國經濟】高盛：中國面臨巨大政策不確定　對美企盈利預期較市場樂觀　對美股予「增持」、新興市場為「減持」

【07：30】上周五道指收市升2點， 報35227點； 納指跌30點或0.2%， 報14032點； 標指升1點， 報4536點。

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編輯：姚卓然

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