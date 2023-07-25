  • 32°C
香港時間 : 2023725日 (週二) 13:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股期貨】美國一連兩日議息會議開始　道指期貨跌11點（不斷更新）

股市 13:00 2023/07/25

分享：

分享：

美國聯儲局開始一連兩日的議息會議，市場聚焦其結果。有聯儲局線人之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos報道，由於夏季後期的通脹前景仍具不確定性，預期聯儲局本周加息0.25厘後，仍未準備好宣布抗通脹勝利，而且很難預測當局下一步行動。亞洲時段，道指期貨跌11點，納指期貨跌1點，標指期貨微跌0.5點。美匯指數則受制前浪底101水平。

港股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁

點擊圖片放大

即市走勢︰

【12：28】亞洲時段，道指期貨跌11點，納指期貨跌1點，標指期貨微跌0.5點。

【11：01】【瑞信危機】瑞信涉Archegos事件　新主瑞銀被罰近4億美元

【10：56】【美國加息】聯儲局線人：儲局本周加息後仍未準備好宣布抗通脹勝利　難以預測下一步行動

【08：31】【TSLA】除美國和中國市場以外　Tesla上季其他國際市場營收增長逾倍　

【08：11】【美股焦點】美股大淡友Mike Wilson承認看錯後市　惟對美企盈利仍持謹慎態度

===以下為7月24日美股市況===

投資者聚焦聯儲局議息結果，以及科技龍頭公布季績，美股持續向好，道指連升11日 ；中央政治局提出要活躍資本市場，提振市場信心，反映中概股表現的金龍指數勁彈4.3%。

即睇美股收市：

點擊圖片放大
+7
+6

道指一度升236點，截至今晨4時（即收市），道指升183點，報35411點；標指升18點，報4554點；納指升26點或0.19%，報14058點。

蘋果據報擬今年秋季調高新款iPhone Pro售價，蘋果股價升0.42%，報192.75美元。特斯拉（Tesla）收市倒升3.5%。

有儲局線人之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos預計本周加息0.25厘，但儲局還沒有準備好宣布通脹勝利；由於通脹前景的不確定性，很難預測聯儲局在本周加息後的下一步行動。一些儲局官員擔心通脹只是暫時緩解，潛在的價格壓力仍持續存在，從而要求儲局提高利率並維持更長時間。

歐元區及英國昨日公布PMI（採購經理指數），表現同遜預期。歐元及英鎊滙價在數據公布後回軟，英鎊兌美元曾低見1.2808，兌港元逼近10算，兩地再大幅加息的預期亦降溫。

美國7月Markit製造業PMI初值為49，高於預期46.2，前值為46.3，創3個月高位；服務業PMI初值為52.4，低於預期的54，前值為54.4，則為5個月新低；綜合PMI為52，低於預期的53，前值為53.2。

惠理投資董事兼多元資產投資主管鍾慧欣指，聯儲局上月表示需要繼續加息以遏制通脹。然而，6月份通脹低於預期降低市場對未來加息的預期，憧憬今年餘下時間只需加息一次。由於經濟比預期更穩健，認為衰退風險或至少延遲至明年下半年，進一步推動美股上揚。

本周進入環球議息周，市場相信美國將加息0.25厘，並靜待議息後聯儲局主席鮑威爾的講話。歐洲央行和日本央行本周將陸續公布議息結果；同時，美國科技龍頭Alphabet、Meta和微軟的最新業績也將出爐。

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】Twitter不要「藍鳥」要「X」　馬斯克朝微信式發展未被看好？

港股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁

點擊圖片放大
+5
+4

焦點新聞：

【外圍一周前瞻】三大央行齊議息　美GDP及PCE出爐　業績盯微軟及Alphabet（附數據表）

即市走勢︰

【01：46】紐約8月黃金期貨收跌0.22%，報1962.20美元/盎司。10月黃金期貨收跌0.21%，報1981.60美元/盎司。

【01：43】比特幣跌幅達3.5%，報29097美元。

【01：13】Netflix推出「My Netflix」新應用，在本周一（7月24日）在iOS平台上線，之後在8月初登陸安卓平台。

【01：02】阿迪達斯第二季度營收初步數據53.4億歐元，市場預期為50.5億歐元。營業利潤初步數據為1.76億歐元，市場預期為虧損1.306億美元。 預計全財年營業虧損4.50億歐元，市場預期為虧損3.137億歐元，公司原本預計為虧損7億歐元。 Yeezy品牌庫存減記約為4億歐元，之前預估為5億歐元。 扣除Yeezy品牌影響後基本營利狀況接近盈虧平衡。阿迪達斯美股漲幅達2.2%

【00：42】聯邦快遞（FedEx）：飛行員工會拒絶暫定版勞資協議不會影響公司的業務。勞資雙方的談判將繼續進行。

【00：12】據日經新聞：豐田子公司日野計劃明年在美國推出電動卡車

【23：48】瑞士金融監管機構：美國和英國監管機構已就Archegos調查對瑞士信貸分別處以2.685億美元和8700萬英鎊的罰款。瑞士信貸同意向美聯儲支付2.69億美元

【23：40】歐股收市漲跌不一，德國DAX30指數漲0.1%，英國富時100指數漲0.2%，法國CAC40指數跌0.1%，歐洲STOXX 600指數升0.1%

【23：22】納斯達克金龍中國指數漲超5%，成分股B站和蔚來汽車至多漲超11.8%，小鵬汽車漲超10%。

【23：00】道指升179點 納指升0.1% Tesla倒升

【22：56】熱門中概股走強，小鵬汽車（美：XPEV）和蔚來汽車（美：NIO）漲超10%，嗶哩嗶哩（美：BILI）漲8.4%，貝殼（美：BEKE）漲8%，愛奇藝（美：IQ）漲5%。

【22：10】紐約原油期貨漲超1.6%，刷新4月25日以來高位至78.39美元/桶。

【22：00】【美國經濟數據】美國7月製造業PMI升至49　高於預期│7月服務業PMI回落至52.4　遜預期

【21：30】道指開市升51點，納指升0.4%，Tesla開市跌近2%，英偉達升1%。

【18：57】道指期貨升52點，Tesla盤前再跌1%。

【17：57】【歐洲經濟】英鎊兌港元逼10算　英國製造業及服務業PMI同遜預期　歐元區7月製造業PMI跌至42.7創3年低

【12：57】亞洲時段，道指期貨跌24點，報35374點；納指期貨升0.1%，報15549點；標普期貨跌1點，報4563點。

【11：13】【美國加息】安聯投資：本周加息0.25厘、不排除秋季再加息可能性　宣稱抗通脹仍為時過早

【09：30】【大行看法】安本羅勛：7月或是美國今輪最後一次加息　港股正面催化劑浮現　

【09：00】【大行看法】華興資本陳亞雷：美股短期存調整風險　9月儲局仍可能繼續加息

【07：45】【美股焦點】芝商所據報裁減3%人手涉約100人　兼重新分配職位

【07：45】【美國加息】債王格羅斯：美債息或見頂　惟三原因致債券牛市難發生

【07：45】【日圓走勢】日圓兌港元5.5算、兌美元急貶至142　據報不急於調整YCC政策

【07：45】【美國經濟】高盛：中國面臨巨大政策不確定　對美企盈利預期較市場樂觀　對美股予「增持」、新興市場為「減持」

【07：30】上周五道指收市升2點， 報35227點； 納指跌30點或0.2%， 報14032點； 標指升1點， 報4536點。

開市追揸沽
【開市追揸沽】超級議息周大市點走？ 阿里不參與螞蟻回購有啟示？

即睇美股上周收市︰

點擊圖片放大
+7
+6

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁

編輯：姚卓然

市場動向 貨幣政策 期貨 標準普爾500指數 美國聯儲局 加息 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【人民幣匯價】中央要求保持人民幣匯率基本穩定後　國有銀行據報再出手捍匯

下一篇文章

【2023打風】港股本周有五日市？　天文台：超強颱風杜蘇芮明進入本港800公里範圍、明日稍後發出一號波（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升512點　阿里美股高港5%越94關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升512點　阿里美股高港5%越94關（不斷更新）
【美股期貨】美國一連兩日議息會議開始　道指期貨跌11點（不斷更新）
【美股期貨】美國一連兩日議息會議開始　道指期貨跌11點（不斷更新）
【港股市況】龍湖碧服反彈20%　恒指午後升逾600點、科指飆逾4%　ATM均彈近4%（不斷更新）
【港股市況】龍湖碧服反彈20%　恒指午後升逾600點、科指飆逾4%　ATM均彈近4%（不斷更新）
【2023打風】港股本周有五日市？　天文台：超強颱風杜蘇芮明進入本港800公里範圍、明日稍後發出一號波（不斷更新）
【2023打風】港股本周有五日市？　天文台：超強颱風杜蘇芮明進入本港800公里範圍、明日稍後發出一號波（不斷更新）
【內房危機】碧桂園股債雙殺　遭摩通看淡具3大流動性壓力徵兆、削目標價六成　碧桂園據報否認「大小楊出國」
【內房危機】碧桂園股債雙殺　遭摩通看淡具3大流動性壓力徵兆、削目標價六成　碧桂園據報否認「大小楊出國」
【Morning精點】料為超強颱風「杜蘇芮」撲港概率曝光｜碧桂園遭摩通大削目標價六成
【Morning精點】料為超強颱風「杜蘇芮」撲港概率曝光｜碧桂園遭摩通大削目標價六成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款