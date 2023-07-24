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【美股期貨】市場靜待環球議息 道指期貨跌24點（不斷更新）
本周進入環球議息周，市場相信美國將加息0.25厘，並靜待議息後聯儲局主席鮑威爾的講話。亞洲時段，美股期貨變動不大，道指期貨跌24點，報35374點；納指期貨升0.1%，報15549點；標普期貨跌1點，報4563點。美匯指數處101水平，10年美債息為3.8厘水平。
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焦點新聞：
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即市走勢︰
【12：57】亞洲時段，道指期貨跌24點，報35374點；納指期貨升0.1%，報15549點；標普期貨跌1點，報4563點。
【11：13】【美國加息】安聯投資：本周加息0.25厘、不排除秋季再加息可能性 宣稱抗通脹仍為時過早
【09：30】【大行看法】安本羅勛：7月或是美國今輪最後一次加息 港股正面催化劑浮現
【09：00】【大行看法】華興資本陳亞雷：美股短期存調整風險 9月儲局仍可能繼續加息
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【07：45】【美國加息】債王格羅斯：美債息或見頂 惟三原因致債券牛市難發生
【07：45】【日圓走勢】日圓兌港元5.5算、兌美元急貶至142 據報不急於調整YCC政策
【07：45】【美國經濟】高盛：中國面臨巨大政策不確定 對美企盈利預期較市場樂觀 對美股予「增持」、新興市場為「減持」
【07：30】上周五道指收市升2點， 報35227點； 納指跌30點或0.2%， 報14032點； 標指升1點， 報4536點。
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編輯：姚卓然