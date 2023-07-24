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【美股期貨】市場靜待環球議息　道指期貨跌24點（不斷更新）

股市 13:06 2023/07/24

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本周進入環球議息周，市場相信美國將加息0.25厘，並靜待議息後聯儲局主席鮑威爾的講話。亞洲時段，美股期貨變動不大，道指期貨跌24點，報35374點；納指期貨升0.1%，報15549點；標普期貨跌1點，報4563點。美匯指數處101水平，10年美債息為3.8厘水平。

港股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁

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焦點新聞：

【外圍一周前瞻】三大央行齊議息　美GDP及PCE出爐　業績盯微軟及Alphabet（附數據表）

即市走勢︰

【12：57】亞洲時段，道指期貨跌24點，報35374點；納指期貨升0.1%，報15549點；標普期貨跌1點，報4563點。

【11：13】【美國加息】安聯投資：本周加息0.25厘、不排除秋季再加息可能性　宣稱抗通脹仍為時過早

【09：30】【大行看法】安本羅勛：7月或是美國今輪最後一次加息　港股正面催化劑浮現　

【09：00】【大行看法】華興資本陳亞雷：美股短期存調整風險　9月儲局仍可能繼續加息

【07：45】【美股焦點】芝商所據報裁減3%人手涉約100人　兼重新分配職位

【07：45】【美國加息】債王格羅斯：美債息或見頂　惟三原因致債券牛市難發生

【07：45】【日圓走勢】日圓兌港元5.5算、兌美元急貶至142　據報不急於調整YCC政策

【07：45】【美國經濟】高盛：中國面臨巨大政策不確定　對美企盈利預期較市場樂觀　對美股予「增持」、新興市場為「減持」

【07：30】上周五道指收市升2點， 報35227點； 納指跌30點或0.2%， 報14032點； 標指升1點， 報4536點。

即睇美股上周收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁

編輯：姚卓然

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【港股市況】內房股向下、碧服急瀉17%　恒指午後初段跌276點　友邦跌近3%（不斷更新）

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