【美股收市】道指漲183點連升11日 中概股指數勁彈4.3%

投資者聚焦聯儲局議息結果，以及科技龍頭公布季績，美股持續向好，道指連升11日 ；中央政治局提出要活躍資本市場，提振市場信心，反映中概股表現的金龍指數勁彈4.3%。

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道指一度升236點，截至今晨4時（即收市），道指升183點，報35411點；標指升18點，報4554點；納指升26點或0.19%，報14058點。

蘋果據報擬今年秋季調高新款iPhone Pro售價，蘋果股價升0.42%，報192.75美元。特斯拉（Tesla）收市倒升3.5%。

有儲局線人之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos預計本周加息0.25厘，但儲局還沒有準備好宣布通脹勝利；由於通脹前景的不確定性，很難預測聯儲局在本周加息後的下一步行動。一些儲局官員擔心通脹只是暫時緩解，潛在的價格壓力仍持續存在，從而要求儲局提高利率並維持更長時間。



歐元區及英國昨日公布PMI（採購經理指數），表現同遜預期。歐元及英鎊滙價在數據公布後回軟，英鎊兌美元曾低見1.2808，兌港元逼近10算，兩地再大幅加息的預期亦降溫。

美國7月Markit製造業PMI初值為49，高於預期46.2，前值為46.3，創3個月高位；服務業PMI初值為52.4，低於預期的54，前值為54.4，則為5個月新低；綜合PMI為52，低於預期的53，前值為53.2。

惠理投資董事兼多元資產投資主管鍾慧欣指，聯儲局上月表示需要繼續加息以遏制通脹。然而，6月份通脹低於預期降低市場對未來加息的預期，憧憬今年餘下時間只需加息一次。由於經濟比預期更穩健，認為衰退風險或至少延遲至明年下半年，進一步推動美股上揚。

本周進入環球議息周，市場相信美國將加息0.25厘，並靜待議息後聯儲局主席鮑威爾的講話。歐洲央行和日本央行本周將陸續公布議息結果；同時，美國科技龍頭Alphabet、Meta和微軟的最新業績也將出爐。

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焦點新聞：

【外圍一周前瞻】三大央行齊議息 美GDP及PCE出爐 業績盯微軟及Alphabet（附數據表）

即市走勢︰

【01：46】紐約8月黃金期貨收跌0.22%，報1962.20美元/盎司。10月黃金期貨收跌0.21%，報1981.60美元/盎司。

【01：43】比特幣跌幅達3.5%，報29097美元。

【01：13】Netflix推出「My Netflix」新應用，在本周一（7月24日）在iOS平台上線，之後在8月初登陸安卓平台。

【01：02】阿迪達斯第二季度營收初步數據53.4億歐元，市場預期為50.5億歐元。營業利潤初步數據為1.76億歐元，市場預期為虧損1.306億美元。 預計全財年營業虧損4.50億歐元，市場預期為虧損3.137億歐元，公司原本預計為虧損7億歐元。 Yeezy品牌庫存減記約為4億歐元，之前預估為5億歐元。 扣除Yeezy品牌影響後基本營利狀況接近盈虧平衡。阿迪達斯美股漲幅達2.2%

【00：42】聯邦快遞（FedEx）：飛行員工會拒絶暫定版勞資協議不會影響公司的業務。勞資雙方的談判將繼續進行。

【00：12】據日經新聞：豐田子公司日野計劃明年在美國推出電動卡車

【23：48】瑞士金融監管機構：美國和英國監管機構已就Archegos調查對瑞士信貸分別處以2.685億美元和8700萬英鎊的罰款。瑞士信貸同意向美聯儲支付2.69億美元

【23：40】歐股收市漲跌不一，德國DAX30指數漲0.1%，英國富時100指數漲0.2%，法國CAC40指數跌0.1%，歐洲STOXX 600指數升0.1%

【23：22】納斯達克金龍中國指數漲超5%，成分股B站和蔚來汽車至多漲超11.8%，小鵬汽車漲超10%。

【23：00】道指升179點 納指升0.1% Tesla倒升

【22：56】熱門中概股走強，小鵬汽車（美：XPEV）和蔚來汽車（美：NIO）漲超10%，嗶哩嗶哩（美：BILI）漲8.4%，貝殼（美：BEKE）漲8%，愛奇藝（美：IQ）漲5%。

【22：10】紐約原油期貨漲超1.6%，刷新4月25日以來高位至78.39美元/桶。

【22：00】【美國經濟數據】美國7月製造業PMI升至49 高於預期│7月服務業PMI回落至52.4 遜預期

【21：30】道指開市升51點，納指升0.4%，Tesla開市跌近2%，英偉達升1%。

【18：57】道指期貨升52點，Tesla盤前再跌1%。

【17：57】【歐洲經濟】英鎊兌港元逼10算 英國製造業及服務業PMI同遜預期 歐元區7月製造業PMI跌至42.7創3年低

【12：57】亞洲時段，道指期貨跌24點，報35374點；納指期貨升0.1%，報15549點；標普期貨跌1點，報4563點。

【11：13】【美國加息】安聯投資：本周加息0.25厘、不排除秋季再加息可能性 宣稱抗通脹仍為時過早

【09：30】【大行看法】安本羅勛：7月或是美國今輪最後一次加息 港股正面催化劑浮現

【09：00】【大行看法】華興資本陳亞雷：美股短期存調整風險 9月儲局仍可能繼續加息

【07：45】【美股焦點】芝商所據報裁減3%人手涉約100人 兼重新分配職位

【07：45】【美國加息】債王格羅斯：美債息或見頂 惟三原因致債券牛市難發生

【07：45】【日圓走勢】日圓兌港元5.5算、兌美元急貶至142 據報不急於調整YCC政策

【07：45】【美國經濟】高盛：中國面臨巨大政策不確定 對美企盈利預期較市場樂觀 對美股予「增持」、新興市場為「減持」

【07：30】上周五道指收市升2點， 報35227點； 納指跌30點或0.2%， 報14032點； 標指升1點， 報4536點。

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編輯：姚卓然