【美股市況】道指升131點　納指升0.2%　Tesla跌近1%（不斷更新）

美國7月Markit製造業PMI初值為49，高於預期46.2，前值為46.3，創3個月高位；服務業PMI初值為52.4，低於預期的54，前值為54.4，則為5個月新低；綜合PMI為52，低於預期的53，前值為53.2。

美股開市個別發展，道指升133點，報35361點；納指跌19點或0.1%；標普升9點或0.2%。焦點股方面，Tesla（美：TSLA）開市跌近1%，暫報257.83美元；英偉達（美：NVDA）先升後回軟，暫報442.95美元。

惠理投資董事兼多元資產投資主管鍾慧欣指，聯儲局上月表示需要繼續加息以遏制通脹。然而，6月份通脹低於預期降低市場對未來加息的預期，憧憬今年餘下時間只需加息一次。由於經濟比預期更穩健，認為衰退風險或至少延遲至明年下半年，進一步推動美股上揚。

歐元區及英國經濟數據遜預期，滙價偏軟，美滙指數靠穩，暫報101.23；美國10年期國債反覆，暫報3.82厘。

本周進入環球議息周，市場相信美國將加息0.25厘，並靜待議息後聯儲局主席鮑威爾的講話。

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焦點新聞：

【外圍一周前瞻】三大央行齊議息 美GDP及PCE出爐 業績盯微軟及Alphabet（附數據表）

即市走勢︰

【22：00】【美國經濟數據】美國7月製造業PMI升至49 高於預期│7月服務業PMI回落至52.4 遜預期

【21：30】道指開市升51點，納指升0.4%，Tesla開市跌近2%，英偉達升1%。

【18：57】道指期貨升52點，Tesla盤前再跌1%。

【17：57】【歐洲經濟】英鎊兌港元逼10算 英國製造業及服務業PMI同遜預期 歐元區7月製造業PMI跌至42.7創3年低

【12：57】亞洲時段，道指期貨跌24點，報35374點；納指期貨升0.1%，報15549點；標普期貨跌1點，報4563點。

【11：13】【美國加息】安聯投資：本周加息0.25厘、不排除秋季再加息可能性 宣稱抗通脹仍為時過早

【09：30】【大行看法】安本羅勛：7月或是美國今輪最後一次加息 港股正面催化劑浮現

【09：00】【大行看法】華興資本陳亞雷：美股短期存調整風險 9月儲局仍可能繼續加息

【07：45】【美股焦點】芝商所據報裁減3%人手涉約100人 兼重新分配職位

【07：45】【美國加息】債王格羅斯：美債息或見頂 惟三原因致債券牛市難發生

【07：45】【日圓走勢】日圓兌港元5.5算、兌美元急貶至142 據報不急於調整YCC政策

【07：45】【美國經濟】高盛：中國面臨巨大政策不確定 對美企盈利預期較市場樂觀 對美股予「增持」、新興市場為「減持」

【07：30】上周五道指收市升2點， 報35227點； 納指跌30點或0.2%， 報14032點； 標指升1點， 報4536點。

即睇美股上周收市︰

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編輯：姚卓然