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【展覽之都】多場展覽均報捷　港疫後展覽業復甦快

商業 14:00 2023/07/24

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疫後香港展覽業快速復甦，多個展覽的人流及銷情均報捷，如疫後首個書展人頭湧湧，主辦方貿發局及書商也估計，人流及人均消費可上升一成。有其他展覽的主辦商接受訪問時更預期，下半年的成績或更好。

【展覽之都】疫情支援未惠及展覽工程業　業界：被政府遺忘了

香港貿易發展局副總裁張淑芬表示，自香港全面放寬入境限制後，已有多國際展覽陸續舉行，部分曾離港到其他地區辦展的單位也宣佈重回香港。

「自3月起全面通關至6月，貿發局在香港舉辦了13個國際貿易展覽，共吸引來自近180個國家及地區超過21萬名買家及展商參與，整體而言，展商參展規模及買家數目都恢復至疫前約6成水平。全球各個地區均有買家來港，特別是內地，東盟及中東國家的買家數量增長較明顯。」

她舉例指，在3月舉行的香港國際珠寶展及香港國際鑽石、寶石及珍珠展，匯聚來自各地區超過2,500家參展商以及逾60,000買家。「反映了環球珠寶市場積壓了3年的需求和購買力，也印證香港作為全球首選的亞洲國際貿易展覽中心，匯聚環球商機。其他曾移師海外舉行的展覽已於2023年重回香港，包括9月舉行的香港珠寶首飾展覽會及亞太區美容展、11月舉行的亞洲國際果蔬展覽會等。」

然而，張淑芬承認香港的展覽業目前仍有不少挑戰，如酒店價格及航班班次等，都直接影響海外展商和買家來港的意欲。「期望今年年底，貿發局展覽規模能回復至疫前7至8成水平，相信至明年將全面復常。」

疫情壓抑太久 消費力大反彈

除了貿發局外，香港也有很多私營展覽主辦商，今年已舉辦了多場展覽的展覽集團，其主席王學譜表示香港的展覽業確實在復甦：「今年已舉辧優質寵物用品展、香港家居博覽、課外活動節暨教材及用品博覽等，不論在入場人流和參展公司都有好成績。由於疫情期間壓抑太久，市民很想出門消費，而展商也需要宣傳做更多生意，令幾個展覽活動甚至比疫情前更熱鬧。」

政府在疫情時推出的會議展覽業資助計劃，資助香港公司參與展覽。王學譜表示，政府在疫情時的確為業界提供了幫助，讓不少參展商減少了顧慮：「參展公司才敢更加進取，不用擔心花了錢卻沒有新生意。」

主辦「香港電腦通訊節」的香港電腦商會主席許健生亦表示，電腦節是B2C性質的展覽，疫後復常比較容易，一來市民在疫情期間壓抑的消費力正在釋放，二來很多參展商疫情時生意不好，現在很想追回疫情時的損失，很願意花錢參展來促銷，因此今年電腦節的攤位一早就沽清，甚至是供不應求。

【展覽之都】高成本、缺人手　疫後展覽業多隱憂

本報記者：李智賢

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