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【恒大危機】恒大獲准8月舉行境外債務重組協議、9月5日提交香港法院　律師：通過重組可收回22.5%

股市 19:25 2023/07/24

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【內房危機】香港高院定於9月5至6日裁決是否接納恒大離岸重組計劃　恒大下周一面臨清盤聆訊

中國恒大 （03333） 上周公布最新兩個年度業績公告後，今日在香港高等法院獲得批准，可在8月舉行並表決離岸債務重組協議，法庭將於9月5日至6日舉行聆訊，決定是否接納恒大離岸重組計劃。恒大代表律師表示，恒大債權人重組計劃會議會在8月23日、24日舉行。

恒大代表律師又在庭上引述德勤最新分析，若按重組計劃進行，債權人從恒大境外票據獲得的平均回收率為22.5%，而一旦恒大最終清盤，資產回收率僅為3.4%。

據恒大3月時通告，德勤當時分析，一旦恒大清盤，不同債權人組別的預估回收率介乎2.05%至9.34%。

回收率視乎恒大產生現金流及在岸業務營運能力

當法官問及恒大如何計算資產回收率，恒大代表律師回應指，有關資產回收率為基於假設的估算，仍視乎債權人如何選擇股票期權，以及恒大最終會否向債權人還款，「回收率視乎恒大產生現金流及在岸業務營運的能力」。

恒大於今年3月公布重組計劃，向債權人提出一籃子方案，包括置換新債及股票掛鈎工具。

開曼群島法院周二（25日）將就恒大債務問題開庭，同時恒大下周一（31日）將面臨破產呈請，有關呈請結果將乎恒大債務重組的程序。

恒大未更新境外債權持有人同意比例　4月尚未達標

據恒大4月披露，涉及170億美元債權的A組重組支持協議，已有佔未償還本金總額77%以上的債權人表示支持。至於涉及債權近150億美元的C組重組支持協議，取得30%以上支持。另外兩類債務「景程」、「天基」，分別有91%和64%以上持有人同意。

若要實施重組協議，恒大仍需要對各個組別取得75%的支持。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁   

相關文章：【恒大危機】恒大7月24日尋求香港法院批准召開債權人會議　西安公司遭申請破產

相關文章：【內房危機】恒大業績出爐：兩年累蝕5820億　去年負債總額2.44萬億、權益虧絀5990億

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編輯：陳韻妍

 

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