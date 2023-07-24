▲ 【內房危機】香港高院定於9月5至6日裁決是否接納恒大離岸重組計劃 恒大下周一面臨清盤聆訊

中國恒大 （03333） 周一（24日）在香港法院尋求批准，以表決其離岸債務重組計劃。外電指，香港高等法院將於9月5至6日進行聆訊，決定是否接納恒大的離岸債重組計劃。恒大代表律師在庭上指，恒大將向債權人提交有關離岸債重組條款及資料的詳細電子文件，以便債權人8月可就重組方案進行表決。據德勤最新分析，擬議重組計劃下的恒大資產回收率為22.5%，若恒大最終清盤，資產回收率將僅為3.4%。

回收率視乎恒大產生現金流及在岸業務營運能力

當法官問及恒大如何計算資產回收率，恒大代表律師回應指，有關資產回收率為基於假設的估算，仍視乎債權人如何選擇股票期權，以及恒大最終會否向債權人還款，「回收率視乎恒大產生現金流及在岸業務營運的能力」。

恒大於今年3月公布重組計劃，向債權人提出一籃子方案，包括置換新債及股票掛勾工具。

開曼群島法院周二（25日）將就恒大債務問題開庭，同時恒大下周一（31日）將面臨破產呈請，有關呈請結果將乎恒大債務重組的程序。

恒大於4月披露，涉及170億美元債權的A組重組支持協議，已有佔未償還本金總額77%以上的債權人表示支持。至於涉及債權近150億美元的C組重組支持協議，取得30%以上支持。不過，要實施重組協議，恒大仍需要對各個組別取得75%的支持。

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編輯：陳韻妍