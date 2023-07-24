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【大行報告｜快手1024】高盛料快手第2季收入增25%、non-GAAP淨利13億元人幣　重申買入

股市 12:37 2023/07/24

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高盛發表報告，預計隨着外部廣告恢復按年增長，以及全店投資回報率產品帶動的電商廣告穩健增長，快手 （01024） 將在第2季度實現更快的廣告復甦。得益於穩定的收入增長、正面的組合轉變帶來的毛利擴張以及持續的成本節約，快手在今年年可能會實現盈利的持續上調。

高盛預計，快手今年第2季度收入將按年增長25%，主要得益於廣告業務按年增長 27%（電商廣告按年增長54%，非電商廣告增長8%）、其他服務按年增長55%（佣金按年增長 58%）和直播業務按年增長16%；非美國通用會計準則（non-GAAP）淨利潤為13億元人民幣，意味著淨利潤率為4.9%，原因是組合變化帶來毛利率擴張，以及海外虧損收窄。對於第3季度至第4季度，盡管基數較高，但預計收入將保持 20%、21%的按年增長率。

高盛重申睇好快手，因為其在電子商務和廣告領域的市場份額正在加速擴大，盈利能力的改善速度超過預期，而且樂觀的業績指引較目前的市場共識有上行空間。盡管快手第一季度績後股價表現優異，但風險回報仍是合理。而且快手此前已宣布回購，為股價帶來支撐。12個月目標價維持90元、評級維持買入。

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