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【狙擊Adani】亞洲前首富阿達尼家族悉售阿達尼資本90%持股予美國貝恩資本

股市 12:33 2023/07/24

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【狙擊Adani】亞洲前首富阿達尼家族悉售阿達尼資本90%持股予美國貝恩資本

今年初來自印度的亞洲前首富阿達尼（Gautam Adani）遭沽空機構Hindenburg Research狙擊，拖累阿達尼家族旗下企業遇上信心危機，阿達尼身家暴跌。美國投資公司貝恩資本（Bain Capital）周日（23日）宣布，收購阿達尼資本（Adani Capital ）及阿達尼住房（Adani Housing）90%的股份，買斷阿達尼家族在兩間公司的全部私人投資。

阿達尼資本董事總經理兼行政總裁Gaurav Gupta會保留其10%持股，並繼續擔任上述職位。貝恩表示，交易預計將於今年第四季度完成，旨在將阿達尼資本定位為一家獨立公司，以擴大貸款規模。

阿達尼資本負責非銀行金融部門，2017年開展貸款業務，貝恩已承諾為會提供1.2億美元資本，並以不可置換的債券提供 5000 萬美元的額外流動性額度。貝恩投資之前，有其他投資公司也進行加碼阿達尼系，例如GQG於5月份增加其Gautam Adani持股約10%。

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編輯：李哲毅

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