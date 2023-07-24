【西班牙大選】無政黨成國會多數派 左右翼同稱勝利

西班牙大選點票完成，右翼反對黨人民黨（Peoplr's Party）獲得最多議席，自行宣布勝選，惟仍未能達成自組政府的絕對多數黨目標。左翼執政黨社會工人黨（Socialist Workers party）獲得122席，同樣宣布獲勝。

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選情與民調預測大致相同，人民黨獲得136席，較上屆多取47席，成為國會最大黨。但極右VOX政黨僅取33席，遠低於上次大選52席，右翼合計議席不足絕對多數黨的176席，需要另尋盟友加入才可能合組聯合政府。

社會工人黨議席緊隨其後，比2019年大選多兩席。極左政黨Sumar議席數目減少至31席，列國會第4大黨。左翼聯盟總取153席，同樣未能達成合組政府的176席門檻。

由於左右翼同樣未達門檻，兩派將需在8月17日新國會任期開始後，積極爭取拉攏其他議員加入，協商組成新屆政府。首次決定首相人選投票舉行的兩個月內仍未能決定下任首相，將需再次舉行大選。

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國王費利佩六世（Felipe VI）料邀請人民黨黨魁費霍（Alberto Núñez Feijóo），嘗試敲定來任首相人選。如後者拒絕，費利佩六世或需邀請現任首相桑切斯（Pedro Sánchez），組建新任政府。

桑切斯周日（23日）宣布獲勝，直指反動右派選舉失敗，稱左翼比4年前取得更多選民支持及議席。費霍同樣宣布勝選，表明會盡力嘗試合組政府。

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責任編輯：吳漢培