【經典再見】Twitter擬推出新商標　最快7月24起取代「藍色鳥」

社交平台Twitter自被Elon Musk收購後，便迎來多項改動政策。Elon Musk在近日一連串有關更換Twitter商標的帖文，有可能成為Twitter易手後最新且最大的改動。

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綜合外媒報道，Elon Musk在美國東部時間7月23日凌晨（即香港時間23日下午）起，便連續數小時發文並提及將Twitter更名為「X」。又直言：「很快我們將告別Twitter，並逐漸告別所有的鳥；如果今晚（美國東部時間23日）能釋出一個足夠好的X標誌，我們明天（美國東部時間24日，即香港時間24日下午）將在全球推出。」

此外，外媒發現他已將從Paypal回購的「X.com」域名，定向到至Twitter.com。似乎決意要將Twitter大改造，變成社交平台「X」。

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責任編輯：殷凱怡