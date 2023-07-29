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【毛孩科技】日本研「貓咪疼痛診斷器」　AI分析情況　稱準確度逾90%

09:00 2023/07/29

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日本科技公司Carelogy近日與當地大學獸醫院合作，開發「貓咪疼痛診斷器」（Cat Pain Detector）應用程式，讓飼主分辨是否應該帶貓咪求診。

不少人愛飼養寵物，而日本人尤其鍾愛貓，甚至將每年2月22日訂為「貓之日」。寵物不會說話，貓咪更擅長忍耐不適，主人往往都難以察覺。

日本一家科技公司近日與當地大學獸醫院合作，開發「貓咪疼痛診斷器」（Cat Pain Detector）應用程式，透過分析貓咪臉部表情，讓飼主知道牠們是否感到不適。

貓咪疼痛診斷器目前僅推出了日語及英語版本，不少飼主已躍躍欲試。據《日本時報》，該應用程式的英語版自六月推出以來，就吸引大約4萬3千名用戶下載，主要來自於日本、歐洲和南美洲等地。

程式主要運用AI技術，透過飼主即時為貓咪拍攝照片，在數秒之內分辨出貓咪是否感到疼痛，以便飼主即時為貓咪調整。負責研發的科企Carelogy與日本大學生物資源科學學院合作，蒐集了6,000張貓隻臉部圖像，隨後根據蒙特利爾大學公佈的「貓表情量表」來確定貓隻疼痛的表達（包括耳尖、鼻子、眼睛、鬍鬚、頭部的位置），並通過這組數據訓練人工智能，成功開發了一種能夠高精度檢測貓疼痛面部表情系統。

飼主們可透過在診斷器，上傳貓咪臉部照片，來使用該服務。貓咪的臉部必須面向鏡頭、張開雙眼，照片畫質清晰，而且每張用以辨別的照片只能拍攝一隻貓。

Carelogy行政總裁Go Sakioka表示，隨著上傳的貓咪照片數量增加，AI系統將會越加完善，目前該款應用程式已經有600,000張用戶上傳的照片，而準確度已經超過90%。

日本寵物食品協會指出，60% 的日本貓主人每年都會帶貓去看獸醫一次。Sakioka表示，他們研發目的是希望幫助貓主人判斷貓咪是否需要去看獸醫。目前該診斷器已獲一些日本獸醫採用，至於是否可以用作為標準衡量工具，Sakioka則有所保留，並表示：「人工智能系統在用作標準化工具之前，仍然需要更加精確。」

早前，加拿大於的科技公司Sylvester.ai早亦有研發過類似產品，以手機應用程式分析貓咪表情，以判斷其疼痛情況。而英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）的成員Alice Potter則表示，有關應用程式雖然可以協助辨別貓咪的疼痛感受，但飼主仍需注意貓咪的整體變化，也需要常常注意貓咪的日常行為，列如吃飯、喝水、上廁所、睡覺是否異常。

日本和海外對檢測寵物疼痛的研究，近年均有取得進展，東京農工大學獸醫學教授Ryuji Fukushima表示，未來可能有更多類似的AI應用程式被開發。如果應用於獸醫學，更可能減少獸醫診斷錯誤，令診斷更為準確客觀。

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▲日本科技公司Carelogy開發了一款用AI技術識別疼痛的「貓咪疼痛診斷器」，目前可於其官方網站免費使用。（官方圖片）

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▲診斷器只需要貓咪的臉部圖像，就能判斷其疼痛情況，藉此幫助判斷貓咪是否需要去看獸醫。（法新社資料圖片）

責任編輯：王愷楹

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