【券商點睇】中金予「跑贏行業」評級 嗶哩嗶哩下半年具高增長彈性

中金最新報告，維持嗶哩嗶哩（09626）「跑贏行業」評級，目標價189元。該行認為，嗶哩嗶哩的商業化基建持續完善，場景、產品打通提升全鏈路營銷及垂直行業精細化運營能力，有望挖掘廣告主預算增量。同時，公司下半年游戲產品供給端豐富度提升，流水及收入或具備較高增長彈性，長期來看自研潛力有望逐漸釋放

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報告引述公司CEO陳睿表示，公司表示在廣告場景整合、產品鏈路打通、垂直行業解決方案等方面加強商業化基建，在游戲、快消行業已取得較大進展，未來將繼續深挖場景，並強化技術賦能及交易生態建設。至於直播，公司表示嗶哩嗶哩具備差異化的良性直播生態，點直融合驅動B端主播、內容供給增加及C端用戶滲透提升，同時新品類、新玩法等亦貢獻直播業務增長潛力。

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此外，公司表示遊戲業務堅持「垂類頭部、長綫運營、全球發行」戰略，未來將穩住二次元基本盤，並開拓SLG、MMO等新品類。代理聯運方面，重點新遊《閃耀!優俊少女》有望於第三季上綫，建議關注《熾焰天穹》、《千年之旅》、《光隙解語》、《納薩力克之王》上綫進展；自研方面，公司表示自研為遊戲業務核心方向，下半年預計上綫《搖光錄：亂世公主》、《斯露德》、《依露希爾：星曉》。

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責任編輯：林衛