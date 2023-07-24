hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【港元拆息】議息前夕港元拆息降、大部分期限續守5厘以上 港元流動性受制兩因素
股市 11:47 2023/07/24
聯儲局本周議息結果幾無懸念，港元拆息（HIBOR）今日全線下降，不過整體流動性仍偏緊之下，大部分期限拆息續維持5厘以上。與樓按相關的1個月港元拆息報約5.14厘，按日跌5點子。反映銀行資金成本的3個月港元拆息報約5.16厘，跌3.8點子。
華僑銀行香港經濟師姜靜分折，至少兩大因素令香港銀根偏緊。首先，現時是大型股份派息季期間，市場對港元流動性需求偏高，銀行在管理和借出資金方面較為謹慎。
另外，即使銀行總結餘處於金融海嘯後最低位，金管局未有表態會利用減發外匯基金票據來增加市場資金，進一步限制拆息回落的空間。
姜靜相信，派息季未完結前，港息回落空間有限，1至3個月期拆息於未來數周有機會維持在5厘水平上方。當派息季完結後，拆息將有顯著回落空間，預期今年底1個月、3個月港元拆息分別將在4.6厘、4.8厘的水平。
然而在下半年，內地或推出大型的刺激措施以推動經濟復甦，届時有可能吸引資金流入，有機會拉高港元拆息，需要對該風險保持警惕。
7月24日港元拆息報價：
|期限
|港元利息結算率（厘）
|按日變幅（基點）
|隔夜
|4.67012
|-24.2
|1星期
|5.07113
|-12.1
|2星期
|5.11095
|-8.2
|1個月
|5.14107
|-5
|2個月
|5.15452
|-3.6
|3個月
|5.15982
|-3.8
|6個月
|5.20542
|-3.2
|1年
|5.28190
|-1.3
相關文章：
【最優惠利率】香港銀行周四公布港元最優惠利率決定 P息加完未？
記者：胡學能
看文章 ・ 賺取 ET Points