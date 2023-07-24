【國情點睇】靈活運用降準降息工具 官媒頭版：貨幣政策儲備足

最近中國政府密集式出招救經濟，官媒亦沿途力挺。其中，《中國證券報》頭版文章稱，鞏固經濟回升向好態勢，貨幣政策仍然大有可為。文章引述專家指，國內貨幣政策加大調控力度有較充足的空間，預計有關部門將根據經濟形勢變化，靈活運用降準、降息等工具，同時做好結構性貨幣政策工具的「加減法」，加大對實體經濟重點領域和薄弱環節的支持。

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中國社會科學院學部委員余永定表示，在總需求不足的情況下，貨幣政策有效性會出現問題。當前面臨的最尖銳問題是總需求不足，或者說是有效需求不足。在此情況下，貨幣政策有必要進一步放鬆，貨幣政策傳導機制也需進一步完善。粵開證券研究院院長羅志恒表示，當前商業銀行的加權平均法定存款準備金率有進一步下調空間。適時適度降準，有助於保持流動性合理充裕，促進信貸合理增長，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。

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除數量型工具外，也有專家認為價格型貨幣政策工具年內繼續使用的可能性依然存在。天風證券首席固定收益分析師孫彬彬認為，降息窗口最早可能出現在第四季度。由於6月降息落地僅過去一個月，增量政策仍在研究推出的過程中，因此，近期再次降息的可能性不高。此外，考慮到海外加息進程尚未終結，中國貨幣政策操作仍需關注內外均衡。

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責任編輯：林衛