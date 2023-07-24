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【券商點睇】下半年低基數催化業績 泡泡瑪特綫下復甦良好

股樓投資 11:46 2023/07/24

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早前，泡泡瑪特（09992）發出業績預告，預計上半年收入按年增長不低於18%；歸母淨利潤（不包括公允價值變動損益）按年增長不低於40%。國海證券指出，公司上半年業績超預期，下半年低基數和收入旺季將會雙重催化業績釋放。基於全產業鏈與平台優勢，多維度運營 IP 並變現，維持「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

該行指出，公司於2019至2022年下半年收入在全年佔比分別為 67.7%、67.5%、60.5%和48.9%，主要因下半年假期、電商節較多，一般為營收旺季，而2022年下半年因疫倩影響，造成業績基數較低，故今年同期的按年增速有望持續放大。 按上半年佔全年收入比重為45%的保守估計，今年下半年收入預計超過34億元（人民幣，下同），即全年預計收入約62億元，按年增幅約34%。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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另一方面，公司綫下復甦良好，海外加速擴張。數據顯示，今年首兩季全國購物中心場均日客流1.91萬、1.84 萬人次，按年提升18%及48%，基本恢復至2021年全年水平。據該行統計，截至6月公司國內綫下開業門店、機器人分別有399家、2,168個， POPUP店、快閃店、扭蛋機合計57 家。海外市場方面，截至7月19日，今年已在馬來西亞（1 家）、澳洲（4 家）、法國（1 家）等地區開新店，今年底海外門店有望達到80至90 家，機器人商店有望達到200家。

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責任編輯：林衛

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