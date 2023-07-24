【內房危機】碧桂園股債雙殺　遭摩通看淡具3大流動性壓力徵兆、削目標價六成　碧桂園據報否認「大小楊出國」

▲ 【內房危機】摩通：碧桂園有3大流動性壓力徵兆、狠削目標價六成 碧桂園兩隻在岸債價大跌20%累股價急瀉

市場對內房債務憂慮持續，內房債價、股價再大跌，藍籌民企內房碧桂園 （02007） 兩隻在岸債價周一大跌20%，波及離岸債價和股份價格。碧桂園股價周一跌8.7%，收報1.26元。同系碧桂園服務 （06098） 受總裁減持股份消息影響，跌幅更大，股價跌17.8%，收報7.41元，雙雙跌至去年11月以來低位。

碧桂園上周五境內債券價格已見波動，引發新一輪憂慮。碧桂園周一（24日）晚上向內媒表示，目前公司所有的債券都按期兌付利息和本金，亦未發現近期可能或已經對公司債券價格波動產生較大影響的未公開重大信息。

與此同時，最近市場流傳著碧桂園「要躺」、「大小楊出國了」等傳聞，內媒引述碧桂園內部人士表示，「大楊」楊國強（碧桂園創始人、楊惠妍的父親）和「小楊」楊惠妍都在國內，就在總部正常辦公。

摩通：碧桂園現三大流動性壓力徵兆

摩根大通報告指，內地房地產民企正面對銷售疲弱、萬達及遠洋集團 （03377） 流動性警號、政府對再融資支持放慢三大負面因素衝擊。

針對碧桂園近期股債齊跌，摩通表示，近日看到碧桂園有3大流動性壓力徵兆：（1）部分碧桂園債價自上周五起大跌；（2）碧桂園官網原本標示「保交樓、保資產、保安全、保信用」，但近日「保信用」字句卻消失；（3）碧桂園服務總裁李長江於7月19日出售320萬股。

該行認為，除非肯定政府會對內房提供更多支持，否則民企內房的流動性憂慮會縈繞不去，因此下調碧桂園、碧桂園服務及中駿集團 （01966） 評級下調至「減持」，並大削目標價。

相信政府會向碧桂園提供更多再融資支持

雖然碧桂園現流動性壓力，但相信集團仍致力去避免債務違約的出現，該行亦相信政府會向碧桂園提供更多再融資支持，避免行業出現另一重點公司違約，以免民企內房出現進一步的信心危機，造成更多爛尾樓。

摩通認為，與恒大 （03333） 及融創中國 （01918） 的高槓桿不同，碧桂園是行業危機的受害者，而且是低線城市僅存的數家主要開發商之一。該行預期，碧桂園服務上半年純利按年下跌12%，與集團今年按年增長10%的盈利指引相距甚遠。

摩通偏好潤地保利等國企內房

摩通將碧桂園目標價大削60.9%至0.9元，碧服目標價削70%至6.7元，中駿目標價削54.5%至0.35元。若投資者想趁低吸納內房股，摩通偏好華潤置地 （01109） 、保利物業 （06049） 及保利發展（滬：600048）。

近日國務院審議通過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》，摩通指，並未對有關政策感到興奮，因攻府未有提及任何現金補償、規模或資金支持，而且亦非新政策，部分城市已積極重新開發城中村，相信不能紓緩投資者對民企內房流動性壓力的憂慮，該行對其覆蓋的59%內房股持審慎態度，並予「減持」評級。該行指，

大摩：內房股上半年核心盈利平均料下跌8%

摩根士丹利預期，高地價及疲弱的合約銷售，將繼續蠶食內房開發商的盈利，預期內房股上半年業績較市場預期疲弱，毛利率將受壓，盈利下跌，而且資產負債表將進一步惡化。基於內房股上半年核心盈利平均料下跌8%，故大摩預計，民企內房股料難以派息，國企內房料會維持穩定派息比率。

大摩預期，內房股上半年收入平均只有低單位數升幅，主要受去年第四季押後施工令入帳延遲及去年低基數效應有關，而毛利率平均料進一步下降至17.5%，因2019-2020年入帳的項目毛利率較低，而且自2021年下半年起樓盤減價，以及資產減值等因素。

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編輯：陳韻妍