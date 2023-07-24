▲ 【內房危機】碧桂園兩隻在岸債價大跌20%、股價跌至9個月低 大摩：民企內房中期難派息

市場對內房債務憂慮持續，內房債價再大跌，碧桂園 （02007） 兩隻在岸債價均大跌20%，部分離岸債價亦下跌。受債價下跌拖累，碧桂園股價周一跌逾5%，碧桂園服務 （06098） 跌幅更大，股價跌逾10%，雙雙跌見去年11月以來低位。

大摩：內房股上半年核心盈利平均料下跌8%

摩根士丹利預期，高地價及疲弱的合約銷售，將繼續蠶食內房開發商的盈利，預期內房股上半年業績較市場預期疲弱，毛利率將受壓，盈利下跌，而且資產負債表將進一步惡化。基於內房股上半年核心盈利平均料下跌8%，故大摩預計，民企內房股料難以派息，國企內房料會維持穩定派息比率。

大摩預期，內房股上半年收入平均只有低單位數升幅，主要受去年第四季押後施工令入帳延遲及去年低基數效應有關，而毛利率平均料進一步下降至17.5%，因2019-2020年入帳的項目毛利率較低，而且自2021年下半年起樓盤減價，以及資產減值等因素。

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編輯：陳韻妍