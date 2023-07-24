▲ 【內房危機】摩通：碧桂園有3大流動性壓力徵兆、狠削目標價六成 碧桂園兩隻在岸債價大跌20%累股價急瀉

市場對內房債務憂慮持續，內房債價再大跌，碧桂園 （02007） 兩隻在岸債價均大跌20%，部分離岸債價亦下跌。摩根大通報告指，民企內房面對銷售疲弱、萬達集團及遠洋集團 （03377） 現流動性警告、政府對再融資支持放慢三大負面因素衝擊，加上碧桂園 （02007） 債價大跌，除非肯定政府會對內房提供更多支持，否則民企內房的流動性憂慮會縈繞不去，因此下調碧桂園、碧桂園服務 （06098） 及中駿集團 （01966） 評級下調至「減持」，並大削目標價。

受債價下跌拖累，碧桂園股價周一跌8.7%，收報1.26元；碧桂園服務 （06098） 跌幅更大，股價跌17.8%，收報7.41元；雙雙跌見去年11月以來低位。摩通表示，近日看到碧桂園有3大流動性壓力徵兆：（1）部分碧桂園債價自上周五起大跌；（2）碧桂園官網原本標示「保交樓、保資產、保安全、保信用」，但近日「保信用」字句卻消失；（3）碧桂園服務總裁李長江於7月19日出售320萬股。

相信政府會向碧桂園提供更多再融資支持

「雖然碧桂園現流動性壓力，但相信集團仍致力去避免債務違約的出現，該行亦相信政府會向碧桂園提供更多再融資支持，避免行業出現另一重點公司違約，以免民企內房出現進一步的信心危機，造成更多爛尾樓。」

摩通認為，與恒大 （03333） 及融創中國 （01918） 的高槓桿不同，碧桂園是行業危機的受害者，而且是低線城市僅存的數家主要開發商之一。該行預期，碧桂園服務上半年純利按年下跌12%，與集團今年按年增長10%的盈利指引相距甚遠。

摩通偏好潤地保利等國企內房

摩通將碧桂園目標價大削60.9%至0.9元，碧服目標價削70%至6.7元，中駿目標價削54.5%至0.35元。若投資者想趁低吸納內房股，摩通偏好華潤置地 （01109） 、保利物業 （06049） 及保利發展（美：600048）。

近日國務院審議通過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》，摩通指，並未對有關政策感到興奮，因攻府未有提及任何現金補償、規模或資金支持，而且亦非新政策，部分城市已積極重新開發城中村，相信不能紓緩投資者對民企內房流動性壓力的憂慮，該行對其覆蓋的59%內房股持審慎態度，並予「減持」評級。該行指，

大摩：內房股上半年核心盈利平均料下跌8%

摩根士丹利預期，高地價及疲弱的合約銷售，將繼續蠶食內房開發商的盈利，預期內房股上半年業績較市場預期疲弱，毛利率將受壓，盈利下跌，而且資產負債表將進一步惡化。基於內房股上半年核心盈利平均料下跌8%，故大摩預計，民企內房股料難以派息，國企內房料會維持穩定派息比率。

大摩預期，內房股上半年收入平均只有低單位數升幅，主要受去年第四季押後施工令入帳延遲及去年低基數效應有關，而毛利率平均料進一步下降至17.5%，因2019-2020年入帳的項目毛利率較低，而且自2021年下半年起樓盤減價，以及資產減值等因素。

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編輯：陳韻妍