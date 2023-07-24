  • 32°C
香港時間 : 2023724日 (週一) 11:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】安聯投資：本周加息0.25厘、不排除秋季再加息可能性　宣稱抗通脹仍為時過早

宏觀解讀 11:13 2023/07/24

分享：

分享：

【美國加息】安聯投資：本周加息0.25厘、不排除秋季再加息可能性　宣稱抗通脹仍為時過早

美國聯儲局周二及周三進行議息，市場預期加息0.25厘。安聯投資全球固定收益首席投資總監Franck Dixmier表示，儘管經濟數據令人欣慰，尤其美國通脹有所下降， 但聯儲局在應對通脹方面仍未取得勝利，因此本周加息0.25厘後，不能排除進一步加息的可能性，而市場對此次加息並不感到意外。

美國近期的經濟數據終於能讓聯儲局安心，近期總通脹率和基本通脹率的下降皆是好消息，而零售銷售增長放緩及美國勞動力市場的緊張狀態有所放緩，應有助於鞏固通脹的下降趨勢，但現在宣稱聯儲局成功對抗通脹仍為時過早。

存續期較長的國債料較受青睞

美國7月份的一年期通脹率預期為3.4%，高於6月份的3.3%，三年期通脹率預期也從6月份的3%微升至7月份的3.1%，這對聯儲局來說是一個預警，當局仍需要保持警惕，而且聯儲局不能承受核心通脹再次飇升並危及通脹預期的風險，因此不能排除當局在秋季加息的可能性。

Dixmier指，在總通脹率有望繼續下降、實際利率持續上升的情況下，將利率維持在一個較高的水平上，應有助於收緊銀根，使聯儲局無需作進一步的干預，預期存續期較長的美國國債在穩健的市場條件下將更受投資者的青睞。

相關文章：【大行看法】安本羅勛：7月或是美國今輪最後一次加息　港股正面催化劑浮現　

相關文章：【美國加息】聯儲局周四凌晨公布議息結果　美息見頂未？

相關文章：【最優惠利率】香港銀行周四公布港元最優惠利率決定　P息加完未？

開市追揸沽
【開市追揸沽】超級議息周大市點走？ 阿里不參與螞蟻回購有啟示？

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
經濟 宏觀分析 貨幣政策 加息 美國聯儲局 美國 通脹 議息
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【內房危機】碧桂園兩隻在岸債價大跌20%、股價跌至9個月低　大摩：民企內房中期難派息

下一篇文章

【專訪｜虛擬資產】歐科雲鏈：區塊鏈交易更安全　籲港不宜再推額外監管措施
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里巴巴刊2023財年報告：蔣凡獲重新委任阿里合夥人　全體員工數跌1.97萬、軟銀帳面上仍持13.9%阿里
【阿里巴巴9988】阿里巴巴刊2023財年報告：蔣凡獲重新委任阿里合夥人　全體員工數跌1.97萬、軟銀帳面上仍持13.9%阿里
【阿里巴巴9988】螞蟻集團向全體股東回購最多7.6%股份　惟阿里巴巴不出售重要戰略夥伴股份
【阿里巴巴9988】螞蟻集團向全體股東回購最多7.6%股份　惟阿里巴巴不出售重要戰略夥伴股份
【美股焦點】女股神Cathie Wood突自爆清倉中國持股
【美股焦點】女股神Cathie Wood突自爆清倉中國持股
【内房危機】中國儒意高開8%　萬達集團向中國儒意出售萬達投資49%股權　代價22.62億元人民幣
【内房危機】中國儒意高開8%　萬達集團向中國儒意出售萬達投資49%股權　代價22.62億元人民幣
【美國加息】債王格羅斯：美債息或見頂　惟三原因致債券牛市難發生
【美國加息】債王格羅斯：美債息或見頂　惟三原因致債券牛市難發生
【美國加息】聯儲局周四凌晨公布議息結果　美息見頂未？
【美國加息】聯儲局周四凌晨公布議息結果　美息見頂未？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款