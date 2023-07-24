▲ 【美國加息】安聯投資：本周加息0.25厘、不排除秋季再加息可能性 宣稱抗通脹仍為時過早

美國聯儲局周二及周三進行議息，市場預期加息0.25厘。安聯投資全球固定收益首席投資總監Franck Dixmier表示，儘管經濟數據令人欣慰，尤其美國通脹有所下降， 但聯儲局在應對通脹方面仍未取得勝利，因此本周加息0.25厘後，不能排除進一步加息的可能性，而市場對此次加息並不感到意外。

美國近期的經濟數據終於能讓聯儲局安心，近期總通脹率和基本通脹率的下降皆是好消息，而零售銷售增長放緩及美國勞動力市場的緊張狀態有所放緩，應有助於鞏固通脹的下降趨勢，但現在宣稱聯儲局成功對抗通脹仍為時過早。

存續期較長的國債料較受青睞

美國7月份的一年期通脹率預期為3.4%，高於6月份的3.3%，三年期通脹率預期也從6月份的3%微升至7月份的3.1%，這對聯儲局來說是一個預警，當局仍需要保持警惕，而且聯儲局不能承受核心通脹再次飇升並危及通脹預期的風險，因此不能排除當局在秋季加息的可能性。

Dixmier指，在總通脹率有望繼續下降、實際利率持續上升的情況下，將利率維持在一個較高的水平上，應有助於收緊銀根，使聯儲局無需作進一步的干預，預期存續期較長的美國國債在穩健的市場條件下將更受投資者的青睞。

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編輯：陳韻妍