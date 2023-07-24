一站式智能體檢 15分鐘查足37項指標兼出報告

香港作為人均壽命最長地區之一，人口老化帶來的健康挑戰不斷上升。有機構引入數碼化一站式的快速體檢設備，15分鐘可完成37項生理檢查並印出報告，方便關注健康的市民掌握身體狀況，預防疾病。該機構表示，目標是一年內在全港各區開設100間同類的健康中心，為基層市民提供快速的體檢及慢性病篩查服務。

▲ 一眾主禮嘉賓主持剪綵儀式，「香港基層社區康健服務計劃」首間私營智慧醫療健康服務中心 - 畢架山花園健康服務中心正式開幕。

「香港基層社區康健服務計劃」首間私營智能醫療健康服務中心，22日於畢架山花園開幕。出席開幕禮的立法會議員周文港強調，香港65歲或以上市民已佔總人口兩成，很快便將增至逾三分之一人口，所以預防性的社區醫療服務有迫切需要。

香港的士司機從業員總會首席顧問岳毅指，的士司機健康攸關公眾安全，健康中心引入的一站式智能體檢設備，能讓人輕鬆取得全面的健康報告，對的士從業員預防和控制常見慢性病，有積極意義。

▲ 畢加山花園健康服務中心總經理何家立介紹畢架山花園健康服務中心的設備。

畢加山花園健康服務中心總經理何家立介紹，中心的體檢設備由通用技術中國醫保提供，其一站式檢測設備，能在15分鐘完成包括血氧、血糖、血脂、尿酸、血壓、身體質量指數（BMI）及心電圖等37項體檢項目，並列印出便於市民了解的中文報告。

他解釋，中心有註冊護士協助市民完成各類體檢，未來更會有普通科醫生註場，為生理指標有異常的市民，給予專業的醫療諮詢及轉介建議。

▲ 畢加山花園健康服務中心將提供一站式的健康管理服務，配備的智慧化自助體檢設備健康管理工作站。

此外，針對不便出門檢查的市民，中心也引入了可攜式體檢一體機，未來可提供預約上門體檢和遙距問診服務。

何家立指，中心目前提供的快速基本體檢服務，收費為每次500元，而市面同類服務約600至700元，價錢較相宜外，最主要優勢是能在約15分鐘完成體檢及取得報告。而非政府機構或其他合作團體更可享優惠，「像的士司機從業員總會會員，收費只需350元」，他期望，在收費便宜及易於泊車下，能吸引更多的士司機前來體檢，以預防及控制司機常見的慢性病，例如三高、糖尿及心血管等疾病。

何家立又指，計劃是服務全港基層市民，協助政府完善社區醫療，如服務概念獲市民受落，「希望健康服務中心能像便利店般，在全港各角落也開設」，而下一間中心，則將與公屋居民關愛會合作，設於其辦公室內，以善用該會在地區長年服務的優勢，吸引更多市民參與體檢，維護健康。

▲ 一眾嘉賓一同參觀及體驗畢架山花園健康服務中心。

(特約)