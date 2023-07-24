一站式智能體檢 15分鐘查足37項指標兼出報告

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香港作為人均壽命最長地區之一，人口老化帶來的健康挑戰不斷上升。有機構引入數碼化一站式的快速體檢設備，15分鐘可完成37項生理檢查並印出報告，方便關注健康的市民掌握身體狀況，預防疾病。該機構表示，目標是一年內在全港各區開設100間同類的健康中心，為基層市民提供快速的體檢及慢性病篩查服務。
「香港基層社區康健服務計劃」首間私營智能醫療健康服務中心，22日於畢架山花園開幕。出席開幕禮的立法會議員周文港強調，香港65歲或以上市民已佔總人口兩成，很快便將增至逾三分之一人口，所以預防性的社區醫療服務有迫切需要。
香港的士司機從業員總會首席顧問岳毅指，的士司機健康攸關公眾安全，健康中心引入的一站式智能體檢設備，能讓人輕鬆取得全面的健康報告，對的士從業員預防和控制常見慢性病，有積極意義。
畢加山花園健康服務中心總經理何家立介紹，中心的體檢設備由通用技術中國醫保提供，其一站式檢測設備，能在15分鐘完成包括血氧、血糖、血脂、尿酸、血壓、身體質量指數（BMI）及心電圖等37項體檢項目，並列印出便於市民了解的中文報告。
他解釋，中心有註冊護士協助市民完成各類體檢，未來更會有普通科醫生註場，為生理指標有異常的市民，給予專業的醫療諮詢及轉介建議。
此外，針對不便出門檢查的市民，中心也引入了可攜式體檢一體機，未來可提供預約上門體檢和遙距問診服務。
何家立指，中心目前提供的快速基本體檢服務，收費為每次500元，而市面同類服務約600至700元，價錢較相宜外，最主要優勢是能在約15分鐘完成體檢及取得報告。而非政府機構或其他合作團體更可享優惠，「像的士司機從業員總會會員，收費只需350元」，他期望，在收費便宜及易於泊車下，能吸引更多的士司機前來體檢，以預防及控制司機常見的慢性病，例如三高、糖尿及心血管等疾病。
何家立又指，計劃是服務全港基層市民，協助政府完善社區醫療，如服務概念獲市民受落，「希望健康服務中心能像便利店般，在全港各角落也開設」，而下一間中心，則將與公屋居民關愛會合作，設於其辦公室內，以善用該會在地區長年服務的優勢，吸引更多市民參與體檢，維護健康。
(特約)