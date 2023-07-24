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【大行報告│銀行股】大摩：HIBOR上升利好因素被貸款增長疲弱抵銷　3隻銀行股或增加派息（附目標價）

股市 10:38 2023/07/24

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【大行報告│銀行股】大摩：HIBOR上升利好因素被貸款增長疲弱抵銷　3隻銀行股或增加派息（附目標價）

香港銀行中期業績將於本周五（28日）由渣打 （02888） 掀起序幕。摩根士丹利預期，港銀中期盈利表現參差，而港元拆息（HIBOR）上升的利好因素，將被疲弱的貸款增長及市場情緒所抵銷，當中預期HSBC滙豐 （00005） 及渣打表現相對較高，而本地銀行前景前較疲軟。

大摩維持滙豐及渣打「增持」評級，調升恒生銀行 （00011） 評級至「與市場同步」，惟降目標價10.9%至114.3元，並調低中銀香港 （02388） 目標價1.5%至26.7元。

HIBOR反彈對次季淨息差構成支持

談及港銀第二季業績，大摩指，HIBOR反彈按季對淨息差（NIM）構成支持，但首季HIBOR下跌，意味上半年HIBOR對淨息差的利好效應不及去年下半年，而且貸款及市場情緒疲弱，亦對財富收入構成負面影響，即使港銀進一步清理內地商業房地產風險敞口，或導致恒生及東亞 （00023） 的貸款損失上升，但預期信貸性素仍具韌性。

因應第二季HIBOR較預期為高，大摩調升本地銀行今年盈利預測，但基於美息於2025年或會降至3.5厘，因此調低恒生及中銀香港2024年盈利預測，並輕微調升東亞2024年盈利預測，主要由於該行的淨息差敏感度較低。

關注滙豐及渣打的資本回報及回購計劃

派息方面，大摩指，恒生第一季增加派息，故東亞及中銀香港也有可能會調高派息。

至於滙豐及渣打，大摩相信，第二季HIBOR較預期為高按季利好淨息差，而且收入料維持高企，但貸款增長維持疲弱，預期2024年前難以改善，而且市場不確定性將影響財富管理收入，亞洲區的信貸質素仍穩健，但滙豐的英國商業房地產業務的不明朗因素較高，該行預期貸款損失費用或較低，關注資本回報及回購計劃。

大摩對港銀最新看法

銀行評級目標價
恒生 （00011） 減持>與市場同步128.3元>114.3元
中銀香港 （02388） 與市場同步27.1元>26.7元
東亞 （00023） 與市場同步11.5元

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編輯：陳韻妍

港股 渣打集團（02888） 東亞銀行（00023） 個股分析 派息 拆息 目標價 大行報告 香港 中銀香港（02388）
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