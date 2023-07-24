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【俄烏戰爭】布林肯指烏奪回一半被佔領土 批俄目標早失敗

環球政治 10:37 2023/07/24

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周日（23日）受訪時表示，烏克蘭已取回50%被俄羅斯佔領的領土，強調烏軍反攻仍處於早期階段。他亦指出，俄羅斯的戰爭目標早已失敗。

【俄烏戰爭】美國證烏開始用集束彈 俄續炸黑海港口 【下一頁】

布林肯在美國新聞網絡（CNN）訪問時指出，烏軍戰事目標為奪回更多遭俄羅斯佔領領土，現時已恢復一半領土。他指烏軍將面臨更多硬仗，現時反攻為相對早期。

布林肯稱俄軍投入大量精力防範烏軍反攻，但他確信由逾50國提供的武器裝備及支援，加上大部分接受訓練部隊未投身戰事，烏克蘭未來攻勢將取得成功。布林肯認為烏軍比俄軍有更強動力，因為他們捍衛自己的領土﹑未來﹑自由及國家。

中歐5國促請歐盟 延長烏糧食進口禁令 【下一頁】

不過，布林肯亦強調反攻不會在未來一至兩周內完成，可能需要最少數月。

同時布林肯直言，俄羅斯以希望達成的目標而言，即把烏克蘭從地圖中消失及成為俄羅斯附庸，莫斯科政府已經失敗，戰爭事實上亦早已落敗。

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責任編輯：吳漢培

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