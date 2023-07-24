【免費機票】香港航空即日上午10時送6,800張免費機票　包20公斤寄艙行李（附連結）

▲ 【免費機票】香港航空即日上午10時送6,800張免費機票 包20公斤寄艙行李

香港政府的「Hello Hong Kong」「你好，香港！」計劃向港人送出合共8萬張免費機票，香港航空（Hong Kong Airlines）宣布，7月24日起分3階段，送出合共約2.5萬張免費機票，第二輪及第三輪送機票活動將於8月進行。機票以先到先得形式送出，每名合資格人士只可以在同一輪活動贏取一張機票。

香港航空3階段送出合共約2.5萬張免費機票

香港航空第一輪會送出6,800張香港出發零票價來回機票，機票更已包括20公斤寄艙行李，不過不包括相關稅項、附加費及其他收費，所有稅項、附加費等即需要即時透過網上付款。

首輪搶機票活動將於7月24日早上10時開放活動頁面，網站可見活動所有資訊，包括目的地、規則及參加方法。第一輪活動有5個目的地：大阪、重慶、峇里、札幌、上海虹橋。活動提供超過20個目的地，其他航點將會分別於第二輪及第三輪推出。

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