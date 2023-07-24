【港股市況】碧服急瀉14%　恒指跌約200點　友邦跌2%、內房股向下（不斷更新）

市場聚焦美國聯儲局本周議息會議，並料周四加息0.25厘。恒指低開207點，報18867點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 均跌逾1%。瑞聲 （02018） 發盈警挫3%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：18】蔚來 （09866） 逆市升3.4%，報84.3元。

【10：14】碧桂園服務 （06098） 急瀉14.7%，報7.69元。雅生活 （03319） 跌7.1%。

【10：11】康希諾 （06185） 逆市彈高6.6%，報26.8元。

康希諾與Vaccitech Limited合作開發的重組帶狀皰疹疫苗（腺病毒載體）（CS-2032帶狀皰疹疫苗）已獲得加拿大衞生部的臨床試驗申請的無異議函。

【10：04】碧桂園服務 （06098） 愈跌愈多，現插9.9%，報8.11元。

【10：00】【大行看法】瑞士盈豐甄俊傑：冀中央政治局會議處理兩大問題 全球製造業活動回升有利中港股市

【09：47】恒指跌幅收窄至200點，報18873點。友邦 （01299） 跌2.4%。

【09：40】內房股向下，碧桂園 （02007） 跌2.9%，潤地 （01109） 跌2.2%，中海外 （00688） 跌2%，龍湖 （00960） 跌4.3%，新城 （01030） 、合景泰富 （01813） 跌逾4%。

【09：34】碧桂園服務 （06098） 跌5%，報8.57元，跑輸藍籌。

【09：31】阿里巴巴 （09988） 跌1.5%，報89.9元。

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【09：25】【内房危機】中國儒意高開8% 萬達集團向中國儒意出售萬達投資49%股權 代價22.62億元人民幣

【09：20】恒指低開207點，報18867點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 均跌逾1%。

【09：15】恒指期貨跌329點，報18728點。

【09：00】【大行看法】華興資本陳亞雷：美股短期存調整風險 9月儲局仍可能繼續加息

【08：50】中國儒意 （00136） 復牌。

【08：46】恒指黑期跌117點，報18939點。

【08：26】【芯片股】華虹半導體A股上市發售價為52元人幣 另配予國家集成電路產業基金4833萬股

【08：15】【盈喜｜餐飲】海倫司發盈喜 料上半年轉賺1.6億元人幣

【08：00】【最優惠利率】香港銀行周四公布港元最優惠利率決定 P息加完未？

【07：51】【盈警｜手機設備股】瑞聲發盈警 料上半年少賺最多65%

【07：45】【Morning精點】一文睇哂大圍新商場圍方食玩買攻略｜女股神突自爆清倉中國持股

【07：30】騰訊、阿里巴巴、美團ADR均跌1%，當中阿里巴巴ADR守90關。而滙豐ADR仍升0.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周靠穩，道指升2點， 報35227點； 納指跌30點或0.2%， 報14032點； 標指升1點， 報4536點。

即睇美股收市︰

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編輯：姚卓然