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【港股市況】恒指黑期跌117點 阿里ADR守90關 瑞聲發盈警（不斷更新）
市場聚焦美國聯儲局本周議息會議，並料周四加息0.25厘。恒指黑期跌117點，報18939點。阿里巴巴 （09988） 決定將不在此次螞蟻集團擬議回購，以續維持其於螞蟻集團的持股，阿里巴巴ADR守90關。
財經日誌︰
即市走勢︰
【08：50】中國儒意 （00136） 復牌。
【08：46】恒指黑期跌117點，報18939點。
【08：26】【芯片股】華虹半導體A股上市發售價為52元人幣 另配予國家集成電路產業基金4833萬股
【08：15】【盈喜｜餐飲】海倫司發盈喜 料上半年轉賺1.6億元人幣
【08：00】【最優惠利率】香港銀行周四公布港元最優惠利率決定 P息加完未？
【07：51】【盈警｜手機設備股】瑞聲發盈警 料上半年少賺最多65%
【07：45】【Morning精點】一文睇哂大圍新商場圍方食玩買攻略｜女股神突自爆清倉中國持股
【07：30】騰訊、阿里巴巴、美團ADR均跌1%，當中阿里巴巴ADR守90關。而滙豐ADR仍升0.6%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】美股上周靠穩，道指升2點， 報35227點； 納指跌30點或0.2%， 報14032點； 標指升1點， 報4536點。
即睇美股收市︰
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編輯：姚卓然