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【恒指夜期+ADR】恒指夜期急升近500點突破萬九關 阿里美股較港收市價升超過3%（不斷更新）
美國最新公布7月份PMI數字好壞參半，但製造業PMI反彈，令市場對經濟軟著陸憧憬繼續升溫，道指高開後升幅持續擴大，迫近35400點關。中央政治局會議召開，表明會加大內需，中概股反彈，納斯達克中國金龍指數升4.2%。港股ADR普遍向好，阿里巴巴美股更升逾3%。
|股份
|折算港元
|較港收市價變幅
|美團ADR
|129.69
|+3.8%
|騰訊ADR
|334.23
|+2.8%
|滙豐ADR
|64.71
|+1.6%
|阿里巴巴美股
|92.80
|+3.6%
夜期受中央政治局會議消息刺激反彈，升486點，高水495點，報19163點。
北水吸資近百億 掃ETF基金博大市反彈 夜期靠穩
港股大跌407點，北水大手低吸，淨流入97.9港元，主要博大市反彈，盈富基金 （02800） 吸資39.7億元，恒生國指ETF基金 （02828） 吸29.5億元，恒生科指ETF吸7.7億元，跌市重災區的內房板塊亦見北水吸納，碧桂園服務 （06098） 吸3.4億元。
萬眾期待的中央政治局會議召開，僅宣布適時優化房地產政策，反映中央了解問題。
內房股插水、碧服急瀉17% 恒指全日跌407點 友邦挫近4%
市場聚焦美國聯儲局本周議息會議，並料周四加息0.25厘。恒指全日跌407點，報18668點，恒生科指跌2.2%，報4015點。騰訊 （00700） 和美團 （03690） 均跌2.4%。瑞聲 （02018） 發盈警挫2.5%。
內房股成跌市重災區，碧桂園 （02007） 跌8.7%，龍湖 （00960） 跌8.5%，而物管股碧桂園服務 （06098） 更急瀉逾17%。
|恒指成分股
|收市價
（元）
|變幅
（%）
|貢獻/拖低
恒指（點）
|市盈率
（倍）
|潤電
|17.22
|+1.3
|+1
|11
|百威亞太
|18.40
|+0.6
|+1
|34
|翰森製藥
|12.50
|+1.3
|+1
|24
|阿里巴巴
|89.55
|-1.9
|-32
|22
|騰訊
|325.00
|-2.4
|-37
|14
|友邦
|75.70
|-3.7
|-54
|408
焦點股份及財經日誌︰
大行報告：
【大行報告│銀行股】大摩：HIBOR上升利好因素被貸款增長疲弱抵銷 3隻銀行股或增加派息（附目標價）
【大行報告｜快手1024】高盛料快手第2季收入增25%、non-GAAP淨利13億元人幣 重申買入
【大行報告│內需股】瑞銀調低體育用品、餐廳和零售公司的盈利預測 以反映宏觀經濟疲軟
即市走勢︰
【22：35】政策憧憬利好 恒指夜期彈276點再衝萬九關 阿里美股較港收市價升近2%
【19：20】夜期升59點
【17：45】【互聯網公司】騰訊、抖音集團、阿里巴巴淘天集團據報調整職系架構 適應增長減慢新周期
【16：48】【國泰293】國泰航空6月滑梯疏散乘客事件 初步調查：加速至每小時269公里中斷起飛、主起落架後方曾起火
【16：46】【內房危機】香港高院定於9月5至6日裁決是否接納恒大離岸重組計劃 恒大下周一面臨清盤聆訊
【16：10】恒指全日跌407點，報18668點，成交額935億元。碧桂園服務 （06098） 跌17.9%，龍湖 （00960） 跌8.5%，碧桂園 （02007） 跌8.7%。
【16：00】恒指U盤前跌420點，報18654點。
【15：40】內銀股向下，招行 （03968） 跌3.4%，工行 （01398） 、中行 （03988） 跌2.2%。郵儲行 （01658） 跌2.4%。
【15：26】生科股普遍靠穩，百濟神州 （06160） 升0.5%，信達生物 （01801） 升0.6%，金斯瑞 （01548） 升3.4%，康希諾 （06185） 升2.8%。翰森製藥 （03692） 升1%，而藥明生物 （02269） 則跌0.7%。
【15：20】【電動車】理想汽車CEO李想：7月理想L8加L9銷量破2萬 前周與華為余承東吃飯交流
【15：02】電力股逆市升，華能國際 （00902） 升2.9%，中國電力 （02380） 升2.7%，大唐發電 （00991） 升1.4%，潤電 （00836） 1.3%。華電國際 （01071） 升1.1%。
【14：52】內房物管股成跌市重災區，碧桂園 （02007） 跌8%，龍湖 （00960） 跌10.8%。新地 （01030） 、時代中國 （01233） 、中駿 （01966） 跌9%。物管股碧桂園服務 （06098） 跌16.6%，融創服務 （01516） 、世茂服務 （00873） 、雅生活 （03319） 跌逾6%。
【14：33】恒指跌504點，低見18571點。
【14：21】【互聯網數據】中國手遊上半年海外吸金75億美元 策略及RPG類最多人課金
【14：15】恒指愈跌愈多，現跌459點，報18613點。ATM齊跌逾2%。友邦 （01299） 挫4%
【13：54】恒指跌358點，報18715點，恒生科指跌2%，報4019點。
【13：43】潤地 （00836） 跌2.2%，報17.36元。
【13：27】恒指跌312點，報18762點。
【13：08】恒指午後初段跌276點，報18799點。翰森製藥 （03692） 逆市升2.6%。碧桂園服務 （06098） 大跌17%。
【12：40】【內房危機】恒大周一尋求香港法院批准 就離岸債務重組計劃進行表決
【12：00】恒指半日跌266點，報18808點，成交額427億元。
【11：49】龍湖 （00960） 跌10.5%，報14.46元。
【11：36】【內房危機】碧桂園兩隻在岸債價大跌20%、股價跌至9個月低 大摩：民企內房中期難派息
【11：29】恒指跌280點，報18792點。
【11：24】贛鋒鋰業 （01772） 跌5.5%，報46.8元，創近三個月低。
【11：13】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 均跌1.3%至1.9%。
【11：00】【專訪｜虛擬資產】歐科雲鏈：區塊鏈交易更安全 籲港不宜再推額外監管措施
【10：54】國際商業數字 （01780） 升25.4%，報7.25元，創上市高。
【10：41】【中國投資】中證監據報會晤全球私募基金代表 聽取他們對在華投資擔憂
【10：36】恒指跌幅收窄至180點，報18896點。
【10：18】蔚來 （09866） 逆市升3.4%，報84.3元。
【10：14】碧桂園服務 （06098） 急瀉14.7%，報7.69元。雅生活 （03319） 跌7.1%。
【10：11】康希諾 （06185） 逆市彈高6.6%，報26.8元。康希諾與Vaccitech Limited合作開發的重組帶狀皰疹疫苗（腺病毒載體）（CS-2032帶狀皰疹疫苗）已獲得加拿大衞生部的臨床試驗申請的無異議函。
【10：04】碧桂園服務 （06098） 愈跌愈多，現插9.9%，報8.11元。
【10：00】【大行看法】瑞士盈豐甄俊傑：冀中央政治局會議處理兩大問題 全球製造業活動回升有利中港股市
【09：47】恒指跌幅收窄至200點，報18873點。友邦 （01299） 跌2.4%。
【09：40】內房股向下，碧桂園 （02007） 跌2.9%，潤地 （01109） 跌2.2%，中海外 （00688） 跌2%，龍湖 （00960） 跌4.3%，新城 （01030） 、合景泰富 （01813） 跌逾4%。
【09：34】碧桂園服務 （06098） 跌5%，報8.57元，跑輸藍籌。
【09：31】阿里巴巴 （09988） 跌1.5%，報89.9元。
【阿里巴巴9988】螞蟻集團向全體股東回購最多7.6%股份 惟阿里巴巴不出售重要戰略夥伴股份
【09：30】【大行看法】安本羅勛：7月或是美國今輪最後一次加息 港股正面催化劑浮現
【09：25】【内房危機】中國儒意高開8% 萬達集團向中國儒意出售萬達投資49%股權 代價22.62億元人民幣
【09：20】恒指低開207點，報18867點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 均跌逾1%。
【09：15】恒指期貨跌329點，報18728點。
【09：00】【大行看法】華興資本陳亞雷：美股短期存調整風險 9月儲局仍可能繼續加息
【08：50】中國儒意 （00136） 復牌。
【08：46】恒指黑期跌117點，報18939點。
【08：26】【芯片股】華虹半導體A股上市發售價為52元人幣 另配予國家集成電路產業基金4833萬股
【08：15】【盈喜｜餐飲】海倫司發盈喜 料上半年轉賺1.6億元人幣
【08：00】【最優惠利率】香港銀行周四公布港元最優惠利率決定 P息加完未？
【07：51】【盈警｜手機設備股】瑞聲發盈警 料上半年少賺最多65%
【07：45】【Morning精點】一文睇哂大圍新商場圍方食玩買攻略｜女股神突自爆清倉中國持股
【07：30】騰訊、阿里巴巴、美團ADR均跌1%，當中阿里巴巴ADR守90關。而滙豐ADR仍升0.6%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】美股上周靠穩，道指升2點， 報35227點； 納指跌30點或0.2%， 報14032點； 標指升1點， 報4536點。
即睇美股收市︰
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編輯：姚卓然