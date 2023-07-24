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【恒指夜期+北水】北水吸資近百億　掃ETF基金博大市反彈　夜期靠穩（不斷更新）

股市 19:15 2023/07/24

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港股大跌407點，北水大手低吸，淨流入97.9港元，主要博大市反彈，盈富基金 （02800） 吸資39.7億元，恒生國指ETF基金 （02828） 吸29.5億元，恒生科指ETF吸7.7億元，跌市重災區的內房板塊亦見北水吸納，碧桂園服務 （06098） 吸3.4億元。

萬眾期待的中央政治局會議召開，僅宣布適時優化房地產政策，反映中央了解問題，夜期靠穩，升59點，高水68點，報18736點。

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內房股插水、碧服急瀉17% 恒指全日跌407點 友邦挫近4%

市場聚焦美國聯儲局本周議息會議，並料周四加息0.25厘。恒指全日跌407點，報18668點，恒生科指跌2.2%，報4015點。騰訊 （00700） 和美團 （03690） 均跌2.4%。瑞聲 （02018） 發盈警挫2.5%。

內房股成跌市重災區，碧桂園 （02007） 跌8.7%，龍湖 （00960） 跌8.5%，而物管股碧桂園服務 （06098） 更急瀉逾17%。

恒指成分股收市價
（元）		變幅
（%）		貢獻/拖低
恒指（點）		市盈率
（倍）
潤電17.22+1.3+111
百威亞太18.40+0.6+134
翰森製藥12.50+1.3+124
阿里巴巴89.55-1.9-3222
騰訊325.00-2.4-3714
友邦75.70-3.7-54408

焦點股份及財經日誌︰

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+15
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大行報告：

【大行報告│銀行股】大摩：HIBOR上升利好因素被貸款增長疲弱抵銷　3隻銀行股或增加派息（附目標價）

【大行報告｜快手1024】高盛料快手第2季收入增25%、non-GAAP淨利13億元人幣　重申買入

【大行報告│內需股】瑞銀調低體育用品、餐廳和零售公司的盈利預測　以反映宏觀經濟疲軟

即市走勢︰

【19：20】夜期升59點

【17：45】【互聯網公司】騰訊、抖音集團、阿里巴巴淘天集團據報調整職系架構　適應增長減慢新周期

【16：48】【國泰293】國泰航空6月滑梯疏散乘客事件　初步調查：加速至每小時269公里中斷起飛、主起落架後方曾起火

【16：46】【內房危機】香港高院定於9月5至6日裁決是否接納恒大離岸重組計劃　恒大下周一面臨清盤聆訊

【16：10】恒指全日跌407點，報18668點，成交額935億元。碧桂園服務 （06098） 跌17.9%，龍湖 （00960） 跌8.5%，碧桂園 （02007） 跌8.7%。

【16：00】恒指U盤前跌420點，報18654點。

【15：40】內銀股向下，招行 （03968） 跌3.4%，工行 （01398） 、中行 （03988） 跌2.2%。郵儲行 （01658） 跌2.4%。

【15：26】生科股普遍靠穩，百濟神州 （06160） 升0.5%，信達生物 （01801） 升0.6%，金斯瑞 （01548） 升3.4%，康希諾 （06185） 升2.8%。翰森製藥 （03692） 升1%，而藥明生物 （02269） 則跌0.7%。

【15：20】【電動車】理想汽車CEO李想：7月理想L8加L9銷量破2萬　前周與華為余承東吃飯交流

【15：02】電力股逆市升，華能國際 （00902） 升2.9%，中國電力 （02380） 升2.7%，大唐發電 （00991） 升1.4%，潤電 （00836） 1.3%。華電國際 （01071） 升1.1%。

【14：52】內房物管股成跌市重災區，碧桂園 （02007） 跌8%，龍湖 （00960） 跌10.8%。新地 （01030） 、時代中國 （01233） 、中駿 （01966） 跌9%。物管股碧桂園服務 （06098） 跌16.6%，融創服務 （01516） 、世茂服務 （00873） 、雅生活 （03319） 跌逾6%。

【14：33】恒指跌504點，低見18571點。

【14：21】【互聯網數據】中國手遊上半年海外吸金75億美元　策略及RPG類最多人課金

【14：15】恒指愈跌愈多，現跌459點，報18613點。ATM齊跌逾2%。友邦 （01299） 挫4%

【13：54】恒指跌358點，報18715點，恒生科指跌2%，報4019點。

【13：43】潤地 （00836） 跌2.2%，報17.36元。

【13：27】恒指跌312點，報18762點。

【13：08】恒指午後初段跌276點，報18799點。翰森製藥 （03692） 逆市升2.6%。碧桂園服務 （06098） 大跌17%。

【12：40】【內房危機】恒大周一尋求香港法院批准　就離岸債務重組計劃進行表決

【12：00】恒指半日跌266點，報18808點，成交額427億元。

【11：49】龍湖 （00960） 跌10.5%，報14.46元。

【11：36】【內房危機】碧桂園兩隻在岸債價大跌20%、股價跌至9個月低　大摩：民企內房中期難派息

【11：29】恒指跌280點，報18792點。

【11：24】贛鋒鋰業 （01772） 跌5.5%，報46.8元，創近三個月低。

【11：13】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 均跌1.3%至1.9%。

【11：00】【專訪｜虛擬資產】歐科雲鏈：區塊鏈交易更安全　籲港不宜再推額外監管措施

【10：54】國際商業數字 （01780） 升25.4%，報7.25元，創上市高。

【10：41】【中國投資】中證監據報會晤全球私募基金代表　聽取他們對在華投資擔憂

【10：36】恒指跌幅收窄至180點，報18896點。

【10：18】蔚來 （09866） 逆市升3.4%，報84.3元。

【10：14】碧桂園服務 （06098） 急瀉14.7%，報7.69元。雅生活 （03319） 跌7.1%。

【10：11】康希諾 （06185） 逆市彈高6.6%，報26.8元。康希諾與Vaccitech Limited合作開發的重組帶狀皰疹疫苗（腺病毒載體）（CS-2032帶狀皰疹疫苗）已獲得加拿大衞生部的臨床試驗申請的無異議函。

【10：04】碧桂園服務 （06098） 愈跌愈多，現插9.9%，報8.11元。

【10：00】【大行看法】瑞士盈豐甄俊傑：冀中央政治局會議處理兩大問題　全球製造業活動回升有利中港股市

【09：47】恒指跌幅收窄至200點，報18873點。友邦 （01299） 跌2.4%。

【09：40】內房股向下，碧桂園 （02007） 跌2.9%，潤地 （01109） 跌2.2%，中海外 （00688） 跌2%，龍湖 （00960） 跌4.3%，新城 （01030） 、合景泰富 （01813） 跌逾4%。

【09：34】碧桂園服務 （06098） 跌5%，報8.57元，跑輸藍籌。

【09：31】阿里巴巴 （09988） 跌1.5%，報89.9元。

【阿里巴巴9988】螞蟻集團向全體股東回購最多7.6%股份　惟阿里巴巴不出售重要戰略夥伴股份

【09：30】【大行看法】安本羅勛：7月或是美國今輪最後一次加息　港股正面催化劑浮現　

【09：25】【内房危機】中國儒意高開8%　萬達集團向中國儒意出售萬達投資49%股權　代價22.62億元人民幣

【09：20】恒指低開207點，報18867點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 均跌逾1%。

【09：15】恒指期貨跌329點，報18728點。

【09：00】【大行看法】華興資本陳亞雷：美股短期存調整風險　9月儲局仍可能繼續加息

【08：50】中國儒意 （00136） 復牌。

【08：46】恒指黑期跌117點，報18939點。

【08：26】【芯片股】華虹半導體A股上市發售價為52元人幣　另配予國家集成電路產業基金4833萬股

【08：15】【盈喜｜餐飲】海倫司發盈喜　料上半年轉賺1.6億元人幣

【08：00】【最優惠利率】香港銀行周四公布港元最優惠利率決定　P息加完未？

【07：51】【盈警｜手機設備股】瑞聲發盈警　料上半年少賺最多65%

【07：45】【Morning精點】一文睇哂大圍新商場圍方食玩買攻略｜女股神突自爆清倉中國持股

【07：30】騰訊、阿里巴巴、美團ADR均跌1%，當中阿里巴巴ADR守90關。而滙豐ADR仍升0.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周靠穩，道指升2點， 報35227點； 納指跌30點或0.2%， 報14032點； 標指升1點， 報4536點。

即睇美股收市︰

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開市追揸沽
【開市追揸沽】超級議息周大市點走？ 阿里不參與螞蟻回購有啟示？

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

編輯：姚卓然

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