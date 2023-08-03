【芯片股】華虹半導體A股8.7科創板上市　發行價為每股52元人幣

▲ 【芯片股】華虹半導體A股上市發售價為52元人幣 另配予國家集成電路產業基金4833萬股

華虹半導體 （01347） （滬：688347）周四（3日）發公告指，將於下周一（7日）A股科創板正式掛牌，發行價為每股52元（人民幣，下同）。

華虹半導體此前於7月20日完成向詢價對象作出初步詢價後，將按發售價每股52元，發行約4.07億股人民幣股份，佔人民幣股份發行後公司總股本約23.76%。

同時，公司亦宣布，已決定根據國家集成電路產業基金II認購協議向國家集成電路產業基金II配發的人民幣股份最終數目為4833.4萬股A股，獲配金額為25.13億元。中國國有企業結構調整基金二期獲配2307.7萬股A股，獲配金額為12.00億元；中國保險投資基金獲配1346.1萬股A股，獲配金額為7.00億元。

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編輯：姚卓然